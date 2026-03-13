  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transports publics Les CFF proposent deux nouveaux membres pour leur conseil d'administration

ATS

13.3.2026 - 19:01

La direction des CFF propose la nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration: Dino Cauzza et Dominique Pierre Locher. Le Conseil fédéral a approuvé ces propositions. L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale du 29 avril, ont annoncé les CFF vendredi.

Les deux candidats ont su convaincre par leur expérience professionnelle et leurs compétences personnelles, écrit encore l'entreprise ferroviaire (image d’illustration).
Les deux candidats ont su convaincre par leur expérience professionnelle et leurs compétences personnelles, écrit encore l'entreprise ferroviaire (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.03.2026, 19:01

Dino Cauzza, expert-comptable diplômé né en 1972, est le directeur du Swiss Medical Network depuis 2018 et, selon le communiqué, il est chargé de la gestion stratégique et organisationnelle de ce réseau de santé actif à l'échelle nationale.

Né en 1969, Dominique Pierre Locher, économiste, est entrepreneur et membre de conseils d'administration, fort d'une trentaine d'années d'expérience dans le commerce de détail et la transformation numérique de «modèles commerciaux orientés clientèle». Il est investisseur et siège au conseil d'administration d'entreprises européennes dans le secteur de l'agroalimentaire, ont indiqué les CFF.

Actu et dicton du jour. CFF: une pétition pour un «wagon silence» en 2ème classe

Actu et dicton du jourCFF: une pétition pour un «wagon silence» en 2ème classe

Les deux candidats ont su convaincre par leur expérience professionnelle et leurs compétences personnelles, écrit encore l'entreprise ferroviaire. Selon les CFF, «ils complètent le savoir-faire du conseil d'administration dans les domaines du marketing, de l'orientation client ainsi que des finances et du contrôle de gestion».

Les plus lus

«Cela m'amuse» : Trump offre des chaussures «made in China» à tous ses ministres
«J'ai passé toute ma vie sur les skis» : les touchants adieux d'un vétéran français
Morts, disparus, blessés : le sort trouble de la famille Khamenei
Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»
Il chute et traverse trois filets de sécurité : énorme frayeur pour un Français !
Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements