La direction des CFF propose la nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration: Dino Cauzza et Dominique Pierre Locher. Le Conseil fédéral a approuvé ces propositions. L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale du 29 avril, ont annoncé les CFF vendredi.

Les deux candidats ont su convaincre par leur expérience professionnelle et leurs compétences personnelles, écrit encore l'entreprise ferroviaire (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dino Cauzza, expert-comptable diplômé né en 1972, est le directeur du Swiss Medical Network depuis 2018 et, selon le communiqué, il est chargé de la gestion stratégique et organisationnelle de ce réseau de santé actif à l'échelle nationale.

Né en 1969, Dominique Pierre Locher, économiste, est entrepreneur et membre de conseils d'administration, fort d'une trentaine d'années d'expérience dans le commerce de détail et la transformation numérique de «modèles commerciaux orientés clientèle». Il est investisseur et siège au conseil d'administration d'entreprises européennes dans le secteur de l'agroalimentaire, ont indiqué les CFF.

Les deux candidats ont su convaincre par leur expérience professionnelle et leurs compétences personnelles, écrit encore l'entreprise ferroviaire. Selon les CFF, «ils complètent le savoir-faire du conseil d'administration dans les domaines du marketing, de l'orientation client ainsi que des finances et du contrôle de gestion».