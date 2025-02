Le centre hospitalier du Valais romand (CHVR) renforce son engagement envers les familles en ouvrant des chambres parentales. Depuis quatre mois, cette initiative met l’accent sur l’accompagnement des deux parents et de leur nouveau-né dès ses premiers jours de vie.

Depuis mi-octobre, le centre hospitalier du Valais romand s'est doté de trois chambres parentales. ATS

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

*Depuis le 16 octobre 2024, trois chambres parentales sont ouvertes dans notre maternité, explique Isabelle Bruttin, l’infirmière responsable du Service d’obstétrique du CHVR. A ce jour, 48 couples ont déjà pu bénéficier de cette offre. «Les retours des familles sont très positifs: pour les parents, le lien familial se crée plus précocement et ils apprennent ensemble à s’adapter au rythme de leur bébé» et à prodiguer les premiers soins.

L’implication active du coparent dès la naissance recèle de nombreux avantages, selon le CHVR. Pour les adultes, elle permet une augmentation de la confiance en soi, une meilleure gestion des situations stressantes et des prises de décision. «Cela contribue également à un meilleur équilibre du couple et renforce la dynamique familiale dans cette phase de transition.»

Structure similaire à Viège

Le coparent peut rester auprès de la mère et du bébé 24 h/24. Cette offre est accessible à tous les parents, selon la disponibilité du service, sans critère particulier pour en bénéficier.

Pour garantir le succès de ce projet, le CHVR s’est inspiré de réalités similaires en vogue à l’Hôpital intercantonal de la Broye et à l’hôpital de Viège, qui dispose de deux chambres parentales.