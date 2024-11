Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le 15 décembre, offrira 15% de trains en plus en Suisse romande. Parmi les améliorations annoncées: de nouvelles liaisons directes avec l'ouest lausannois, des dessertes renforcées sur la Riveria et dans le Bas-Valais.

Les usagers des trains devront changer leurs habitudes à partir du dimanche 15 décembre, date de l'entrée en vigueur du nouvel horaire CFF (archives). ATS

L'horaire CFF a subi une refonte complète: sa structure de base, qui date des années 2000, a été adaptée pour absorber les contraintes liées aux nombreux chantiers de modernisation et développement de l'infrastructure ferroviaire, indiquent vendredi les CFF. Le nouvel horaire modifie les minutes de départ de quasiment tous les trains en Suisse romande. La clientèle devra donc changer ses habitudes.

Renens (VD) sera desservi par les convois grandes lignes: les trains InterCity IC1 et IC5, RegioExpress RE33 et InterRegio IR90 s'y arrêteront. L’offre entre le pied du Jura, via Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et le nœud ferroviaire de Lausanne/Renens est renforcée. Les trains IC5 circuleront chaque demi-heure sur cet axe.

«Inconvénient»

La liaison horaire directe entre Genève et les villes du pied du Jura disparaît durant les heures creuses, alors qu'actuellement il y a un train direct par heure. «C'est l’inconvénient de ce changement d'horaire, compensé par une cadence à la demi-heure pour Lausanne», relève Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

Par contre, la liaison est maintenue aux heures de pointe du matin et du soir. Six trains directs InterRegio IR57 sont ainsi prévus par jour et par sens en semaine entre Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, Morges, Gland, Nyon, Genève et Genève-Aéroport. Pour le reste, les clients devront changer à Renens.

Sur l'arc lémanique, les trains RegioExpress RE33, qui circulent actuellement une fois par heure d’Annemasse (F) à Vevey et une fois par heure d’Annemasse à St-Maurice, sont prolongés une fois par heure jusqu’à St-Maurice et une fois par heure jusqu’à Martigny. Les CFF proposent aussi une cadence au quart d’heure entre Aigle et Morges ainsi qu’entre Nyon et Genève en renforçant la desserte des trains InterRegio IR90 et IR95 ainsi que le RegioExpress RE33.

Offre nocturne

A noter encore, des améliorations dans le trafic régional dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Entre Genève et Annemasse, où circulent six trains par heure et par sens, les capacités sont renforcées grâce à l’arrêt des trains RegioExpress RE33 dans toutes les gares de la ligne.

Sur les rives des lacs de Bienne et de Neuchâtel, le train régional Bienne-Neuchâtel est prolongé pour créer une nouvelle ligne R13 sans changement Bienne-Neuchâtel-Yverdon-les-Bains. La nouvelle offre ne dessert plus la gare de Gléresse, désormais accessible par bus depuis Douanne. La cadence à la demi-heure est introduite entre Neuchâtel et Fribourg.

Les offres nocturnes dans les cantons de Vaud et Genève sont aussi améliorées. Les trains circulant tôt le matin et tard le soir à destination et en provenance de Genève-Aéroport sont aussi reconduits au début des vacances scolaires et des week-ends fériés.

Des courses en plus en Valais

Le changement d'horaire au 15 décembre concerne aussi l'offre de CarPostal, qui annonce avoir augmenté ses prestations. Les modifications les plus importantes touchent l’axe Lausanne-Genève. En effet, les trains se croiseront à Gland et non plus à Rolle, avec pour conséquences des horaires remaniés sur l’ensemble du réseau de La Côte.

A Neuchâtel, en particulier les lignes du bas du canton, et à Fribourg, les usagers profiteront d’un renforcement de l’offre et des correspondances. En Valais, une extension des lignes de CarPostal est prévue dans la région de St-Maurice. En terre anniviarde, dix courses supplémentaires viendront étoffer chacune des lignes de la vallée.

Dans le Haut-Valais, plusieurs nouvelles liaisons matinales vont faire leur apparition pour assurer la correspondance avec le premier train en direction de Berne. Enfin, les Jurassiens ne verront pas de grands changements, car l'entreprise annonce «simplement de petites adaptations d'horaires».

