C'est le centriste sortant Charles Juillard qui est en tête dans la course au Conseil des Etats après le dépouillement de 10 communes jurassiennes sur 51 avec 411 suffrages. Il devance l'UDC Thomas Stettler avec 362 voix et le second candidat du Centre François Monin avec 336 suffrages.

Le ministre PLR Jacques Gerber, qui fait liste commune avec l'UDC, pointe au 4e rang. Les deux candidates socialistes suivent ensuite avec un avantage à la conseillère aux Etats sortante Mathlide Crevoisier Crelier. Depuis 1995, le PS et le Centre se partagent les sièges au Conseil des Etats.

hs, ats