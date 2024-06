Charles Poncet quitte le groupe UDC pour siéger en indépendant

Elu en 2023 sous les couleurs de l'UDC, le député Charles Poncet va quitter son groupe au Grand Conseil. L'avocat, qui explique sa décision par des divergences avec son chef de groupe Yves Nidegger, veut siéger en indépendant pour le reste de la législature.

Charles Poncet, lors de la campagne pour les élections fédérales en 2023, plaisante avec le conseiller fédéral Albert Rösti et avec Yves Nidegger (à gauche). L'ambiance entre Charles Poncet et Yves Nidegger n'est désormais plus à la rigolade (archives). ATS

Charles Poncet a fait cette annonce jeudi soir sur le plateau de Léman Bleu. «Je suis confronté à un chef de groupe qui est complètement réactionnaire, mais qui veut exercer un pouvoir dictatorial et dérisoire. Ça prend des proportions absolument grotesques. On me censure mes projets de loi, l’accès à certains documents m’a été interdit», a déclaré M.Poncet.

«A mon âge, je n’ai plus le temps ni l’envie de me chamailler avec deux tromblons. S’ils veulent conduire ce groupe à sa perte, qu’ils le fassent, mais ils le feront sans moi», a ajouté M.Poncet qui est âgé de 77 ans. En plus d'Yves Nidegger, M.Poncet a le président de l'UDC Genève dans son viseur, soit le député Lionel Dugerdil.

Charles Poncet, qui avait déjà été conseiller national entre 1991 et 1995 dans les rangs du parti libéral, avait été élu à Berne en 2023 après avoir adhéré à l'UDC. Il avait finalement renoncé à son siège au Conseil national au profit de Thomas Bläsi.

tb, ats