Chaux-de-Fonds La Plage des Six-Pompes maintient sa fréquentation

ATS

10.8.2025 - 18:35

L'édition 2025 de la Plage des Six Pompes a attiré en moyenne 10'000 à 12'000 spectateurs par jour à La Chaux-de-Fonds (NE), se félicitent dimanche les organisateurs. Elle a accueilli cinquante compagnies suisses et internationales pour près de 140 représentations.

Le public a répondu présent pour l'édition 2025 de la Plage des Six-Pompes (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 18:35

10.08.2025, 18:45

La fréquentation est similaire à celle de l'année dernière. Sous le soleil, la plupart des spectacles ont séduit un public nombreux «et souvent passionné», écrivent les organisateurs dans un communiqué publié dimanche, à la clôture de la manifestation de six jours.

Pour les organisateurs, l'édition de cette année «est une édition qui fait du bien! Des spectacles engagés, des sujets sensibles, mais souvent aussi empreints d’une bonne dose d’énergie positive», écrivent-ils.

Dans leur communiqué, les organisateurs citent plusiers coups de coeur: le spectacle de cirque «Inertie», de Underclouds Cie (F), «Tant bien que mal», de la Cie Mmm (F), «spectacle délicat et poignant» sur la thématique du suicide, ou encore «Le Pédé», du Collectif Jeanine Machine (F), qui «a su captiver son public (...) de manière intelligente et émouvante, tout en développant des thématiques sociétales, dans une liberté complète».

Les artistes sont payés selon le système du chapeau. Les spectateurs restent très attachés à la tradition du chapeau physique, même si la version électronique, mise en place l'année passée, a augmenté et représente désormais 10% du revenu global des chapeaux, précisent les organisateurs.

La prochaine édition aura lieu du 3 au 8 août 2026.

