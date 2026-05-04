Chevaux au service militaire : l’armée devra passer à la caisse !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 04.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : La Communauté politique européenne tient lundi sa 8e réunion dans la capitale arménienne Erevan. Les chefs d'Etat ou de gouvernement de 48 pays ont été invités pour l'occasion. La Suisse sera représentée par le président de la Confédération Guy Parmelin. Le Vaudois aura différents entretiens bilatéraux. Il rencontrera notamment le premier ministre irlandais Micheál Martin, dont le pays assumera la présidence tournante de l'Union européenne au deuxième semestre, et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

CRIMINALITÉ : Le procès d'un féminicide s'ouvre lundi devant la Cour pénale de Bâle-Campagne. Le prévenu âgé de 44 ans est accusé d'avoir assassiné son épouse en février 2024 et d'avoir découpé son cadavre pour s'en débarrasser et le dissoudre dans un produit chimique. Le verdict est attendu le 13 mai.

IA : Le cofondateur de la société OpenAI, Greg Brockman, doit comparaître lundi dans le procès intenté par Elon Musk contre un autre capitaine de l'industrie IA américaine, Sam Altman. Le patron du réseau social X accuse les deux hommes d'avoir trahi la mission d'utilité publique de la start-up en la transformant en société commerciale. Il demande le retour d'OpenAI au statut d'association à but non lucratif.

Vu dans la presse

DÉFENSE : Le directeur de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) Urs Loher appelle lundi dans la Neue Zürcher Zeitung à un changement de mentalité en matière d'acquisition d'armes. «Ce qui est déterminant, ce sont les coûts d'exploitation et d'utilisation et où puis-je me procurer des pièces de rechange?», explique-t-il. Cette façon de penser n'existe pas actuellement en Suisse, remarque le responsable, qui souligne que ce n'est plus le meilleur produit pris isolément qui compte, mais ce qu'une arme apporte à la sécurité globale. Le chef de l'armement préconise que la Suisse se fie davantage aux évaluations et aux tests d'autres armées.

DÉFENSE : L'armée devra verser 3,8 millions de francs à titre de paiement rétroactif pour les années 2026 à 2028 au Centre équestre national (CEN) de Berne, indique lundi Blick. Les tarifs n'avaient pas été adaptés au cours des 20 dernières années, explique dans le journal l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «Les salaires ont également augmenté, notamment en raison des exigences accrues imposées au personnel spécialisé», ajoute-t-il. La Confédération dépense actuellement 3,4 millions de francs par an pour les 51 chevaux affectés au service militaire et les 19 autres encore en formation.

ART : Après une grève vendredi, une vingtaine d'artistes et de bénévoles (sur près de 90) prenant part à l'exposition participative du plasticien bernois Thomas Hirschhorn au Pavillon Sicli à Genève ont présenté une lettre dimanche pointant de sérieux manquements dans la communication interne et dans la consultation des personnes impliquées, relate lundi Le Courrier. Ils dénoncent aussi des cas «d'agression verbale et de chantage» de la part de Thomas Hirschhorn et demandent qu'une charte interne soit élaborée «contre les comportements portant atteinte à la personnalité». Les deux fondations responsables du projet ont promis d'y répondre d'ici à mercredi. Le projet artistique, qui doit durer jusqu'à la mi-juin, vise à créer une œuvre collective et évolutive consacrée à la philosophe Simone Weil.

TÉLÉCOMMUNICATIONS : Les opérateurs en télécommunication Swisscom, Sunrise et Salt se disputent au sujet des règles régissant la vente aux enchères des licences prévue au début 2027, révèlent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Salt et Sunrise préviennent que l'un d'entre eux risque de disparaître si aucun des deux opérateurs ne parvient à acquérir des fréquences aux enchères. Ils affirment que la procédure d'enchères de la Confédération favorise Swisscom, ce que le groupe rejette. Salt et Sunrise accuse aussi l'ex-régie d'Etat d'utiliser les bandes de fréquences existantes «bien plus intensément» que ses concurrents.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : décès du chanteur et compositeur britannique Nick Kamen ("I promised myself"). Il s'était fait connaître au milieu des années 1980 en tant que mannequin. Il était né en 1962.

- Il y a 70 ans (1956) : naissance de l'écrivain américain David Guterson ("La neige tombait sur les cèdres").

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du chanteur américain Jackie Jackson, le frère aîné de Michael Jackson.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du musicien américain Mick Mars, guitariste du groupe de glam métal Mötley Crüe.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance de l'acteur et réalisateur français Gérard Jugnot ("Les Choristes», «Les Bronzés», «Une époque formidable").

Le dicton du jour

«Rosée de mai fait tout beau ou tout laid».