La Protection suisse des animaux (PSA) réagit en déposant une plainte pénale suite au rapport d'enquête sur l'affaire de maltraitance animale à Ramiswil (SO). Elle indique que l'euthanasie des 122 chiens est incompréhensible et qu'elle a été pratiquée sans examen au cas par cas.

Le Dr Michael Daphinoff, responsable de l'enquête au cabinet d'avocats Kellerhals Carrard, à droite, s'exprime aux côtés de Peter H. R. Studer, secrétaire d'État au Département de l'économie, à gauche, et de la conseillère d'État Sibylle Jeker, cheffe du Département de l'économie, au centre, à l'occasion d'une conférence de presse du Conseil d'État de Soleure consacrée au rapport d'enquête externe sur le grave cas de maltraitance animale découvert en novembre dernier à Ramiswil (SO), ainsi qu'aux mesures prises par les autorités, le vendredi 3 juillet 2026, à la mairie de Soleure. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Le rapport d'enquête indépendant sur l'affaire de Ramiswil est un «document effrayant et accablant qui met en lumière les défaillances humaines», écrit la PSA à propos du rapport présenté vendredi. Sa plainte pénale est dirigée contre X.

Le rapport n'aborde que de manière insuffisante les circonstances précises expliquant pourquoi, comment et par quelles méthodes les 122 chiens ont été mis à mort, indique le communiqué. Or, la question de la proportionnalité joue ici un rôle important. Les autorités chargées de l’enquête doivent faire toute la lumière sur la mort des 122 animaux.

Du point de vue de la PSA, l’appartenance à une race particulière – bon nombre des animaux concernés étaient des chiens de protection des troupeaux – ne doit pas constituer un critère justifiant l’euthanasie d’un chien. Au contraire, avant toute décision d’euthanasie, l’état de santé et le comportement de chaque animal doivent faire l’objet d’un examen approfondi.

Pour la PSA, le rapport montre que les mécanismes de contrôle étatiques n’ont pas été suffisants. «Il est évident que dans cette affaire, ce n’est pas seulement la détentrice des animaux qui a failli, mais aussi le système de surveillance. Quand près de 120 chiens doivent être euthanasiés, la question de la responsabilité des autorités se pose inévitablement», souligne le président de la PSA, Peter V. Kunz, cité dans le communiqué.