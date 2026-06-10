Les comptes 2025 du Département de l'économie et de la formation (DEF) de l'Etat du Valais ont été traités mercredi par le Grand Conseil. Plusieurs thématiques, très différentes, ont été abordées par le Parlement: des prêts d'étude à l'enseignement spécialisé en passant par la présence du Valais à l'Olma et l'avenir de la société H55.

Le président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay s'est voulu rassurant quant à l'avenir de la société H55 à Sion (photo d'archives). ATS

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Première à s'exprimer, Marie Oreiller (PS) a mis le doigt sur la sous-utilisation des prêts d'étude, «que les jeunes hésitent à solliciter par peur de s'endetter». Celle-ci représente 30% de la somme budgétisé dans les comptes de l'Etat (1,1 sur 3,6 milions de francs).

Le Centre du Valais romand a plaidé, lui, pour la création d'un Tribunal des baux. Durant sa prise de parole, la députée Marie Jordan s'est également inquiétée «des nombreux jeunes qui se trouvent sans formation ni apprentissage à la fin de l'école obligatoire.»

L'avenir de la société H55

Marie-Bertrande Duay (UDCVR) s'est interrogée à haute voix sur les remboursements des prêts accordés à la société H55 – une entreprise soutenue par l'Etat du Valais – et qui devrait massivement licencier prochainement en vue d'une future restructuration. «La société a décidé de rester en Valais et ce même en diminuant ses effectifs», a rappelé le conseiller d'Etat Christophe Darbellay. Le Canton n'envisage donc pas un remboursement des prêts anticipés.

Léonard Dorsaz (Vert-e-s) s'est également inquiété sur l'efficience des fonds accordés pour aider certaines entreprises. Pour l'écologiste, «l'enseignement spécialisé doit, par ailleurs, être renforcé pour l'encadrement des élèves, mais également la santé des enseignants.»

Plusieurs groupes politiques ont également voulu connaitre les retombées de la présence du Valais comme hôte d'honneur de l'Olma à St-Gall. «Elles sont difficiles à estimer», a admis le Conseiller d'Etat Christophe Darbellay, au moment de répondre au Grand Conseil, précisant que la présence du Canton dans l'Est du pays a coûté 2 millions de francs.

Le budget a explosé

Enfin, Aurel Schmid (Le Centre du Haut-Valais) a rappelé que le budget du DEF avait augmenté de 25% en 5 ans. «Attention aux conséquences pour les communes», a-t-il rappelé. «Le dépassement des charges au niveau du Service de l'enseignement, pour l'enseignement spécialisé ou non» a également été mis en exergue par Mathieu Couturier (PLR).

Christophe Darbellay a reconnu que la budgétisation de la baisse des périodes d'enseignement n'a pas été effectuée de manière adéquate, tout en faisant remarquer que la différence représente un faible pourcentage. Il a également estimé à environ 85 postes pour le Service cantonal de la jeunesse.