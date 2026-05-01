  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dès aujourd’hui Valais : Christophe Darbellay succède à Mathias Reynard à la présidence

ATS

1.5.2026 - 10:24

Christophe Darbellay succède à Mathias Reynard à la présidence du gouvernement valaisan. Le Conseil d'Etat a désigné vendredi sa présidence pour la période allant du 1er mai 2026 au 30 avril 2027. Le ministre Franz Ruppen accède, lui, à la vice-présidence, selon un communiqué.

Christophe Darbellay (à gauche) succède à Mathias Reynard (à droite) à la présidence du gouvernement valaisan (archives).
Christophe Darbellay (à gauche) succède à Mathias Reynard (à droite) à la présidence du gouvernement valaisan (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 10:24

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais renouvelle sa présidence chaque année, le 1er mai. Le centriste Christophe Darbellay est chef du Département de l'économie et de la formation, alors que l'UDC Franz Ruppen est, lui, responsable du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement.

«L'année présidentielle 2026-2027 de Christophe Darbellay sera placée sous le signe de la résilience. Elle s'articulera autour du thème 'A la rencontre du Valais'», indique le gouvernement dans son communiqué.

Drame de Crans-Montana. «Epuisé», Mathias Reynard a reçu le soutien d’Alain Berset

Drame de Crans-Montana«Epuisé», Mathias Reynard a reçu le soutien d’Alain Berset

«Le président souhaite mettre en valeur et consolider la proximité du gouvernement avec la population valaisanne, en particulier à l'occasion du voyage du Conseil d'Etat prévu au mois d’août, mais aussi avec les Valaisannes et Valaisans qui travaillent ou qui se forment en dehors des frontières cantonales», est-il souligné.

Cette année présidentielle mettra également en évidence plusieurs domaines importants pour le canton: l'innovation, la tradition, le tourisme, le sport, l'artisanat ou encore la montagne. M. Darbellay entend aussi renforcer la place du Valais au sein de l'Etat fédéral.

Les plus lus

«Ils l'ont fait !» : la presse suisse salue le titre de Gottéron
Au Congrès, les démocrates étrillent le ministre de la Défense Pete Hegseth
04H30, la folie fribourgeoise: un peuple accueille ses héros
Des familles de victimes portent plainte contre les services de secours
Ce qui change en Suisse dès le 1er mai
Trump devra obtenir l’approbation du Congrès pour poursuivre la guerre