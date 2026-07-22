Tessin
Un homme de 67 ans fait une chute mortelle en montagne
KEYSTONE
Un Suisse de 67 ans est décédé samedi dans un accident de montagne dans le val Blenio (TI). Son corps a été retrouvé dans l'après-midi, indique mercredi la police cantonale dans un communiqué.
La centrale d'alarme a reçu peu après 15h30 un signalement indiquant la disparition de l'homme, qui habitait dans le val Blenio. Une opération de recherche, impliquant la police cantonale et la Rega, a immédiatement été lancée, souligne un communiqué mercredi.
Le corps sans vie a été découvert vers 17h30 sur le territoire de la commune d'Aquila, à environ 1800 mètres d'altitude. Selon les premières constatations, la victime aurait fait une chute de plusieurs mètres pour une raison encore indéterminée.