Un Suisse de 67 ans est décédé samedi dans un accident de montagne dans le val Blenio (TI). Son corps a été retrouvé dans l'après-midi, indique mercredi la police cantonale dans un communiqué.

La centrale d'alarme a reçu peu après 15h30 un signalement indiquant la disparition de l'homme, qui habitait dans le val Blenio. Une opération de recherche, impliquant la police cantonale et la Rega, a immédiatement été lancée, souligne un communiqué mercredi.

Le corps sans vie a été découvert vers 17h30 sur le territoire de la commune d'Aquila, à environ 1800 mètres d'altitude. Selon les premières constatations, la victime aurait fait une chute de plusieurs mètres pour une raison encore indéterminée.