Dans la gestion des projets informatiques clés, l'administration fédérale commet encore les mêmes erreurs qu'il y a dix ans, selon le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF) publié mercredi. Il révèle notamment des planifications incomplètes ainsi qu'un manque d'explications sur les effets et l'utilité.

Lors de la mise en place du projet de modernisation du versement des allocations de chômage, des problèmes majeurs sont survenus au début de cette année, entraînant des retards dans le versement des prestations.

Dans son audit, le CDF évoque également des préparatifs insuffisants lors du passage d'un projet à la phase d'exploitation. Des retards ou des surcoûts sont également dus à des conditions-cadres non maîtrisées.

L'instance examine depuis 2013, sur mandat du Conseil fédéral, les projets clés de l'administration fédérale. En 2016, il a rédigé un premier rapport de synthèse similaire à celui publié mercredi. Cette dernière édition s'appuie sur 24 rapports du CDF couvrant les années 2024 et 2025 et portant sur des projets clés de l’administration fédérale dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Il s’agit par exemple du projet «Nouvelle plateforme de numérisation de l'armée» et du projet de modernisation du versement des allocations de chômage. Lors de la mise en place de ce deuxième projet, des problèmes majeurs sont survenus au début de cette année, entraînant des retards dans le versement des prestations.

Selon le CDF, c’est le chancelier de la Confédération qui, après consultation de la Conférence des secrétaires généraux, détermine quels projets sont classés comme projets clés. Il s'agit de ceux pour lesquels l'utilisation des ressources, l'importance stratégique et les risques sont élevés.

«Contexte difficile»

Dans sa prise de position publiée dans le rapport, la Chancellerie fédérale partage l’évaluation du CDF selon laquelle «certains projets clés sont confrontés à des parties prenantes complexes et à un contexte difficile».

Cependant, environ 200 projets sont menés en moyenne chaque année à bien au sein de l'administration fédérale – «dont la grande majorité avec succès». Le rapport ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses mesures ont été prises ces dernières années pour renforcer la gestion des projets informatiques.

La Chancellerie fédérale précise également qu’elle a reçu en mars du Conseil fédéral le mandat de développer, en collaboration avec les départements, la gestion et le contrôle de la transformation numérique de l'administration fédérale. L'objectif est de passer des solutions de numérisation, aujourd'hui majoritairement individuelles, à une collaboration accrue.