  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Neige en abondance Circulation difficile en maints endroits dans les régions alpines

ATS

17.2.2026 - 09:36

Outre le Valais, la circulation est difficile voire impossible sur plusieurs routes alpines mardi en Suisse en raison des importantes chutes de neige et des risques d'avalanche. Le port obligatoire des chaînes provoque des ralentissements.

la circulation est difficile voire impossible sur plusieurs routes alpines mardi (archives).
la circulation est difficile voire impossible sur plusieurs routes alpines mardi (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 09:36

Des bouchons ont ainsi été signalés au col du Brünig sur l'A8 entre Sarnen (OW) et Brienz (BE), a indiqué la centrale Viasuisse à Keystone-ATS.

La circulation des trains régionaux express de Spiez (BE) en direction du Lötschberg était perturbée. En raison du déraillement d'un train à Goppenstein (VS) lundi, les convois ne pouvaient plus circuler entre Kandersteg (BE) et Brigue (VS), une situation qui doit perdurer jusqu'à mardi midi au moins.

La route du lac de Klöntal entre Rhodannenberg et Vorauen dans le canton de Glaris était fermée en raison du risque d'avalanche, annonce Alertswiss, pour une durée indéterminée. La situation demeurait «précaire» d'une manière générale dans les Alpes suisses, précise Viasuisse.

Mardi matin, le niveau d'alerte avalanche maximal (5) a été déclaré dans certaines parties du Valais, a annoncé l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (WSL). Les zones concernées sont celles situées à l'extrême ouest du Bas-Valais et la rive droite du Rhône. Ailleurs dans les Alpes, le niveau d'alerte reste à 4, ce qui correspond à un danger élevé d'avalanche.

Les plus lus

Risque d'avalanches en Valais: situation tendue, trafic perturbé
Mathilde Gremaud donne de ses nouvelles : «J’ai assez mal, mais rien n’est cassé»
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Après son coup de sang, un Français exclu des Jeux par sa fédération
Hillary Clinton dénonce une «dissimulation» de Trump