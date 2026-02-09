  1. Clients Privés
Proche-Orient Cisjordanie: 8 pays condamnent des mesures israéliennes «illégales»

ATS

9.2.2026 - 12:38

Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte, de Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Emirats arabes unis, d'Indonésie et du Pakistan ont "fermement condamné les décisions et mesures israéliennes illégales visant à imposer une souveraineté israélienne" sur la Cisjordanie.
L'Arabie saoudite et sept autres pays à majorité musulmane, dont le Qatar et l'Egypte médiateurs dans le conflit à Gaza, ont condamné les mesures d'Israël visant à étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Ils ont dénoncé des tentatives d'"annexion illégale».

Keystone-SDA

09.02.2026, 12:38

Israël a annoncé dimanche soir que son cabinet de sécurité avait approuvé une série de décisions devant «modifier fondamentalement la réalité juridique et civile» en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 en violation du droit international.

Dans un communiqué, les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte, de Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Emirats arabes unis, d'Indonésie et du Pakistan ont «fermement condamné les décisions et mesures israéliennes illégales visant à imposer une souveraineté israélienne» sur la Cisjordanie.

Ils ont dénoncé l'imposition «d'une nouvelle réalité juridique et administrative en Cisjordanie occupée, accélérant ainsi les tentatives de son annexion illégale et le déplacement du peuple palestinien».

«Enterrer l'idée d'un Etat palestinien»

D'après un communiqué israélien, les réglementations datant de l'époque où la Jordanie administrait la Cisjordanie, avant 1967, et qui interdisaient aux juifs d'acheter des terres doivent être supprimées. D'autres mesures permettent à Israël d'administrer certains sites religieux, même lorsqu'ils sont situés dans des zones placées sous le contrôle de l'Autorité palestinienne.

«Nous approfondissons nos racines dans toutes les régions de la Terre d'Israël et enterrons l'idée d'un Etat palestinien», a salué Bezalel Smotrich, figure de l'extrême droite, lui-même colon et partisan d'une annexion de la Cisjordanie, également chargé des affaires civiles au ministère de la Défense.

La présidence palestinienne à Ramallah a condamné ces décisions, affirmant qu'elles visaient à «approfondir les tentatives d'annexion de la Cisjordanie occupée».

Croissance record des colonies en 2025

Hors Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés de plus de 500'000 Israéliens installés dans des colonies jugées illégales au regard du droit international.

La croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie a atteint en 2025 un niveau record depuis le début du suivi de l'ONU en 2017, selon un rapport du secrétaire général des Nations unies.

