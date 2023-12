Coeur à Coeur reprend du service samedi prochain. Sept jours durant, l'opération de récolte de fonds de la RTS défendra l'éducation et la formation d'enfants et de jeunes en difficulté, en collaboration avec la Chaîne du Bonheur et la plupart des radios régionales romandes.

L'opération, diffusée tous les jours de 8h30 à 18h00 sur La Première, RTS 2 et Play RTS, sera animée par les journalistes Tania Chytil, Philippe Martin et Jonas Schneiter. (archives) KEYSTONE

L'opération, diffusée tous les jours de 8h30 à 18h00 sur La Première, RTS 2 et Play RTS, sera animée par les journalistes Tania Chytil, Philippe Martin et Jonas Schneiter. En semaine, l'émission reviendra en direct sur RTS 1 de 18h25 à 18h50, annonce la RTS dans un communiqué.

Au total, l'émission sera en direct durant 70 heures. Tous les fonds collectés seront reversés à la Chaîne du Bonheur: ils permettront de financer des projets pour soutenir les jeunes en difficulté en Suisse et contribuer à assurer l'accès à l’éducation dans le monde.

Comme lors des précédentes éditions, Coeur à Coeur sillonnera la Suisse romande «à la rencontre de ceux qui font bouger les lignes». Afin de créer un élan de générosité collectif, le studio mobile ira dans sept cantons en sept jours. Il s'installera dans les marchés de Noël de Sion, Gruyères, Genève, Montreux, Neuchâtel et Bienne, ainsi qu'à Delémont.

Cette année, la formule multipliera les témoignages et portraits pour éclairer le public sur les coulisses de l'éducation et de la formation: 125 invités sont prévus sur sept jours. La RTS sera rejointe le 21 décembre par SRF, la RSI et RTR, dans le cadre d'une journée nationale de solidarité en faveur de la jeunesse.

nt, ats