Une femme ayant poignardé mercredi un gendarme en civil à Colmar a été mise en examen et placée en détention provisoire, a annoncé vendredi le parquet de la ville du Haut-Rhin.

Cette femme de 27 ans, déjà condamnée à plusieurs reprises, est poursuivie pour tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et violences sur conjoint, a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Colmar, Jean Richert.

Les faits se sont produits en gare de Colmar.

L'auteure présumée était une passagère d'un TGV en provenance de Mulhouse, à l'origine d'une rixe avec sa compagne de 29 ans. Plusieurs voyageurs, dont un militaire de l'armée de terre, s'étaient interposés.

A sa descente du train, la suspecte a été interpellée par un gendarme qui n'était pas en service. Elle lui a porté deux coups de couteau à l'épaule avant d'être plaquée au sol par l'autre militaire et des voyageurs.

Le gendarme, âgé de 28 ans, fait l'objet d'une incapacité totale estimée entre 10 et 15 jours, selon le communiqué. La suspecte a affirmé aux enquêteurs n'avoir qu'un souvenir confus des faits.