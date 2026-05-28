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«Les corps sont là, entassés» Colombie : 48 morts dans des affrontements entre factions des ex-Farc

ATS

28.5.2026 - 16:27

Des affrontements entre deux groupes issus de l'ex-guérilla des Farc ont fait 48 morts en Colombie, a déclaré jeudi à l'AFP le maire de San José del Guaviare, à quelques jours de la présidentielle.

Les autorités ne sont pas encore parvenues à atteindre cette zone d'accès difficile (image d’illustration).
Les autorités ne sont pas encore parvenues à atteindre cette zone d'accès difficile (image d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

28.05.2026, 16:27

Dans une vague de violences inédite depuis plus d'une décennie, des groupes rebelles se disputent le contrôle territorial ainsi que les revenus du narcotrafic et de l'exploitation minière illégale dans le département de Guaviare (centre).

Actu et dicton du jour. F-35 : à Payerne, l’inquiétude palpable des riverains de la base aérienne

Actu et dicton du jourF-35 : à Payerne, l’inquiétude palpable des riverains de la base aérienne

«Les corps sont là, entassés, il faut les évacuer», a ajouté Willy Rodríguez, maire de San José del Guaviare, dans un appel téléphonique avec l'AFP. Les autorités ne sont pas encore parvenues à atteindre cette zone d'accès difficile.

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