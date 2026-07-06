Le président colombien sortant Gustavo Petro a annoncé dimanche qu'il quittera le pouvoir de façon anticipée le 20 juillet, avant la prise de fonction prévue début août de son successeur de droite Abelardo de la Espriella.

«Nous ne le ferons ni le 6 ni le 7 août, car ce sont des dates tragiques. Nous le ferons le 20 juillet sur toutes les places publiques de Colombie», a-t-il écrit sur le réseau social X, appelant à une «mobilisation générale pour réclamer l'indépendance et le maintien des réformes sociales».