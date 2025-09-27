  1. Clients Privés
MétéoSuisse Neiges précoces : de nombreux cols alpins fermés

ATS

27.9.2025 - 16:09

L'arrivée précoce de la neige a entraîné la fermeture de plusieurs cols de montagne samedi outre-Sarine. Il a neigé jusqu'à 20 cm au-dessus de 2000 m, a annoncé MétéoSuisse.

MétéoSuisse a établi entre 1600 et 2000 m la limite des chutes de neige pour samedi (photo d’illustration).
MétéoSuisse a établi entre 1600 et 2000 m la limite des chutes de neige pour samedi (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.09.2025, 16:09

Pour des raisons de sécurité, les routes des cols de la Furka, du Gothard, du Grimsel, du Nufenen, du Pragel, du San Bernardino et du Susten ont été bouclées, lit-on sur le site du TCS. D'ordinaire, ces itinéraires restent ouverts jusqu'en novembre.

Cette fermeture a provoqué par ricochet davantage de trafic au tunnel routier du Gothard, avec des bouchons et jusqu'à 90 minutes de ralentissement en direction du Sud. Le TCS a conseillé de prendre le tronçon alternatif via le tunnel du San Bernardino.

MétéoSuisse a établi entre 1600 et 2000 m la limite des chutes de neige pour samedi. Des couches de neige fraîche atteignant jusqu'à 20 cm étaient attendues jusqu'en soirée, en particulier dans les Alpes centrales.

