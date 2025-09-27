Neiges précoces : de nombreux cols alpins fermés

L'arrivée précoce de la neige a entraîné la fermeture de plusieurs cols de montagne samedi outre-Sarine. Il a neigé jusqu'à 20 cm au-dessus de 2000 m, a annoncé MétéoSuisse.

MétéoSuisse a établi entre 1600 et 2000 m la limite des chutes de neige pour samedi (photo d’illustration). KEYSTONE

Pour des raisons de sécurité, les routes des cols de la Furka, du Gothard, du Grimsel, du Nufenen, du Pragel, du San Bernardino et du Susten ont été bouclées, lit-on sur le site du TCS. D'ordinaire, ces itinéraires restent ouverts jusqu'en novembre.

Cette fermeture a provoqué par ricochet davantage de trafic au tunnel routier du Gothard, avec des bouchons et jusqu'à 90 minutes de ralentissement en direction du Sud. Le TCS a conseillé de prendre le tronçon alternatif via le tunnel du San Bernardino.

MétéoSuisse a établi entre 1600 et 2000 m la limite des chutes de neige pour samedi. Des couches de neige fraîche atteignant jusqu'à 20 cm étaient attendues jusqu'en soirée, en particulier dans les Alpes centrales.