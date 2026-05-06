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Valais Combats de reines : la Finale nationale prévue ce week-end à Sion

ATS

6.5.2026 - 14:00

La Finale nationale des combats de reines de la race d'Hérens se tiendra samedi et dimanche à Sion. Plus de 12'000 spectateurs sont attendus dans les arènes de Pra Bardy.

L’organisation de cette édition 2026 est le fruit d’une collaboration entre les sept syndicats d’élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais. (photo d'illustration).
L’organisation de cette édition 2026 est le fruit d’une collaboration entre les sept syndicats d’élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais. (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

06.05.2026, 14:00

06.05.2026, 14:06

Samedi, les combats réservés aux génisses et aux 2e veaux affichent complet. Cent quatre vaches, dont 32 primipares (vaches ayant mis bas leur premier veau), sont inscrites pour les combats du dimanche. La grande majorité des reines qualifiées à l’issue des combats éliminatoires sera au rendez-vous.

Trois reines titrées seront présentes pour défendre leur couronne: «Cannelle», reine de 2e catégorie appartenant à Pierre Georges, ainsi que «Dixence», reine de 3e catégorie de l’Etable de Tzararogne. La reine des génisses «Vanya» de Nicolas Pellaud et Nathalie Bourban sera aussi au rendez-vous. Par contre, la reine nationale 2025, «Nubie» de Kilian et Bastien Eyer ne défendra pas son titre.

Collaboration haut-valaisanne

«Ces luttes spectaculaires offrent un concentré d’émotions, où puissance, instinct et respect de l’animal sont au coeur de l’événement», rappellent les organisateurs. La Finale nationale sera le point d'orgue d'un circuit annuel regroupant sept autres week-ends de combats.

L’organisation de cette édition 2026 est le fruit d’une collaboration entre les sept syndicats d’élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais. Le site de Pra Bardy sera donc un peu plus germanophone qu'à l'accoutumée. Le budget de la manifestation se monte à 1,3 million de francs.

En songeant à 2028

Au-delà de l’événement, cette édition porte une ambition à long terme: soutenir la construction d’une nouvelle arène dans le Haut-Valais, en l'occurrence à Tourtemagne. L'objectif est de pouvoir bénéficier de ce nouvel écrin pour la Finale nationale de 2028. La bourgeoisie du lieu, propriétaire du terrain, a tout récemment donné son feu vert au projet et une association ad hoc vient de voir le jour.

«Aujourd’hui, les coûts d’infrastructure du site de Pra Bardy dépassent le quart de million de francs par an. Cette nouvelle arène permettra de pérenniser la Finale nationale et de garantir l’avenir de notre tradition «, rappelle Fabien Sauthier, le président de la Fédération de la race d'Hérens.

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