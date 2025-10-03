  1. Clients Privés
Fribourg Comité d'initiative pour un salaire minimum en campagne

ATS

3.10.2025 - 16:51

Le comité d’initiative pour un salaire minimum dans le canton de Fribourg lance sa campagne en vue de la votation du 30 novembre. Le texte vise à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure.

Le comité d’initiative pour un salaire minimum a lancé sa campagne en vue de la votation du 30 novembre lors d’une conférence de presse tenue à Fribourg.
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 16:51

03.10.2025, 16:53

L'objectif est clair, a indiqué vendredi le comité d'initiative. Il s'agit de «permettre à tous les salariés de vivre de leur travail. Il est inacceptable que des Fribourgeois se lèvent tôt, travaillent toute la journée, rentrent tard, mais n’arrivent pas à payer leurs factures, faire leurs courses ou offrir des loisirs à leurs enfants».

L'initiative législative entend «motiver des jeunes à travailler dans la vente, la petite enfance ou la restauration», sans avoir comme «seule perspective la précarité». L’introduction d’un salaire minimum apparaît comme une mesure «pragmatique et efficace», a précisé le comité issu des rangs de la gauche et des syndicats.

