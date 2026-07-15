L'avertissement lancé par les guides de montagne de Zermatt concernant l'ascension du Cervin n'est pas un cas isolé. Le changement climatique modifie rapidement les conditions en haute montagne et rend de nombreux itinéraires plus difficiles. La présidente de l'Association suisse des guides de montagne explique ce que cela signifie pour les alpinistes.

Les guides de montagne de Zermatt déconseillent l'ascension du Cervin, car il y a eu une fonte excessive de la neige et de la glace.

Voici de quoi il s'agit La canicule persistante détériore considérablement les conditions en haute montagne et accroît les risques pour les alpinistes en raison des chutes de pierres, de la glace nue et du dégel du pergélisol.

L'Association suisse des guides de montagne appelle à une prudence particulière, recommande d'adapter les itinéraires aux conditions actuelles et conseille aux alpinistes inexpérimentés de ne partir qu'accompagnés d'un guide de montagne.

Le changement climatique modifie durablement les sports de montagne: les randonnées en haute montagne classiques deviennent plus difficiles, voire impossibles, tandis que les périodes idéales se décalent et que de nouveaux itinéraires voient le jour. Résumé créé avec

Les guides de montagne de Zermatt déconseillent l'ascension du Cervin, comme l'a rapporté la NZZ am Sonntag. En raison des températures élevées de ces dernières semaines, le sommet est pratiquement dépourvu de neige. Sans neige ni glace, la montagne s'effrite, ce qui entraîne un risque de chutes de pierres.

Peu après l'annonce, deux alpinistes ont trouvé la mort au Cervin. Rita Christen, présidente de l'Association suisse des guides de montagne (ASG), n'est pas en mesure de déterminer si cet accident est lié aux conditions actuelles sur la montagne. D'une manière générale, la canicule prolongée rend toutefois les sports de montagne plus exigeants et plus risqués – et pas seulement sur le Cervin.

Situation difficile dans toute la Suisse

L'un des problèmes réside dans la fonte avancée de la neige après un hiver peu enneigé, c'est-à-dire la fonte du manteau neigeux, qui fait apparaître la roche ou la glace sous-jacente. «En terrain rocheux, cela entraîne un risque accru de chutes de pierres, et sur les passages glaciaires escarpés, cela rend la progression techniquement plus exigeante. Il est nettement plus difficile de marcher avec des crampons sur de la glace nue que sur de la neige bien tassée», explique Rita Christen à blue News. Cette problématique est encore aggravée par une limite du zéro degré qui reste élevée depuis longtemps.

Les conditions dans les hautes montagnes recouvertes de glaciers sont d’ores et déjà assez difficiles dans toute la Suisse. «C’est encore dans l’Oberland bernois que la situation est la plus favorable, car il y a eu davantage de neige l’hiver dernier», explique Rita Christen. Il est à craindre que cet été ne prenne la même tournure que les étés caniculaires de 2003 et 2018. À l’époque, de nombreuses randonnées en haute montagne n’avaient plus pu être effectuées sans risque excessif; on avait assisté à une perte considérable de masse glaciaire et à une déstabilisation des parois rocheuses due au dégel du pergélisol.

Mais cela ne signifie pas pour autant que les itinéraires d'alpinisme et les voies d'escalade seront interdits. «En Suisse, la responsabilité incombe aux guides de montagne et aux alpinistes, et je trouve cela très bien», déclare Rita Christen. «Ce sont eux les experts des dangers liés à l’alpinisme. Et le fait d’être soi-même amené à évaluer les risques et à prendre des décisions raisonnables fait partie de la beauté de cette discipline.» La présidente de l’ASM souligne combien il est important que les non-initiés n’entreprennent pas de randonnées en montagne de leur propre chef, mais se fassent guider ou former par un guide de montagne.

Recommandations importantes

Les guides de montagne ont l'habitude d'évaluer soigneusement les risques et d'adapter les activités aux conditions du moment. «En haute montagne, nous optons pour d’autres itinéraires et sommets où les conditions sont encore favorables.» Il est également possible, lorsque les conditions sont vraiment mauvaises pour les clients, de proposer des activités alternatives à l’alpinisme ou à la randonnée en haute montagne, telles que l’escalade, la randonnée alpine ou le canyoning.

Il est important que les alpinistes échangent des informations sur les conditions critiques et les passages difficiles. Les écoles locales de sports de montagne et les sections de l'association des guides de montagne joueraient ici un rôle central en décidant – comme c'est actuellement le cas pour le Cervin – de renoncer à certains itinéraires et en émettant ainsi une recommandation en ce sens.

«Nous, les guides de montagne, sommes confrontés depuis longtemps au fait que notre environnement de travail subit des changements considérables en raison du recul des glaciers et des autres conséquences du changement climatique, et que nous devons sans cesse nous adapter», explique Christen. «L'ASG a déjà réagi en adaptant la formation des guides de montagne et en développant des modules de formation continue consacrés à la gestion des risques liés au changement climatique.»

Certains itinéraires ne sont plus praticables

À l'avenir, la période pendant laquelle il sera possible de faire des randonnées dans les montagnes recouvertes de glaciers devrait sans doute changer. Pendant longtemps, la période comprise entre début juillet et mi-septembre a été considérée comme idéale. À l'avenir, cette période devrait s'avancer vers les premiers mois de l'année, lorsque la neige est encore présente.

À cela s'ajoute le recul des glaciers et la fonte des versants glacés. Certaines voies ne sont plus praticables. «De nombreuses parois, qui offraient autrefois de belles ascensions sur glace, ne sont plus aujourd'hui que des versants d'éboulis impraticables», explique Rita Christen. «Heureusement, il existe aussi de nombreuses voies qui ne sont pratiquement pas affectées par les conséquences du changement climatique. Et là où se trouvaient autrefois les glaciers, de nouvelles voies d’escalade attrayantes peuvent même voir le jour.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.