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Faune Comment les oiseaux supportent la chaleur estivale

ATS

22.6.2026 - 14:56

La vague de chaleur qui touche la Suisse met également à rude épreuve les oiseaux. Si la plupart s'en sortent bien, certains ont toutefois besoin d'aide. La station ornithologique de Suisse a publié lundi des comportements à adopter.

Dans les nids des martinets, perchés sous les tuiles, la température peut dépasser les 50 degrés pendant la journée (archive).
Dans les nids des martinets, perchés sous les tuiles, la température peut dépasser les 50 degrés pendant la journée (archive).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:56

22.06.2026, 15:00

COMMENT LES OISEAUX FONT-ILS FACE À LA CHALEUR?

En principe, les oiseaux supportent mieux les températures élevées que les humains. En effet, leur température corporelle est élevée, elle avoisine les 41 degrés. Ils s'adaptent à la chaleur en bougeant moins et en ne devenant actifs que tard le soir ou tôt le matin. Pendant la journée, ils recherchent l'ombre, se baignent et s'abreuvent plus souvent.

POURQUOI LES MARTINETS SONT-ILS PARTICULIÈREMENT MENACÉS?

Alors que la plupart des oiseaux supportent bien la chaleur, les températures élevées peuvent s’avérer dangereuses pour les martinets. Leurs nids se trouvent souvent sous les tuiles, où la température peut dépasser les 50 degrés. Pour échapper à la chaleur, les oisillons qui ne savent pas encore voler quittent prématurément le nid et tombent au sol.

Une fois hors du nid, leurs parents ne les nourrissent plus. Les jeunes martinets ont besoin de l’aide des humains, indique la Station ornithologique. Elle recommande d’amener les jeunes martinets dans une station de soins, pour qu'une aide professionnelle leur soit apportée.

COMMENT LES PROPRIÉTAIRES DE JARDINS PEUVENT-ILS AIDER?

Les plantes indigènes sont particulièrement précieuses, car elles fournissent de l’ombre et rafraîchissent les environs. De plus, elles constituent une source importante de nourriture pour les oiseaux. Les façades végétalisées ont également un effet positif similaire.

Si vous avez installé un nichoir dans votre jardin, veillez également à ne pas l'exposer directement au soleil.

ATTENTION AUX POINTS D'EAU

Les oiseaux apprécient eux aussi un bain rafraîchissant par cette chaleur. Afin d’éviter la propagation de maladies d'oiseau à oiseau, l’eau doit être changée au moins une fois par jour, voire deux fois en cas de température élevée.

https://www.vogelwarte.ch/fr/news/oiseaux-et-chaleur/

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