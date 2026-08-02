Un événement fascinant se déroulera dans le ciel suisse le mercredi 12 août, en début de soirée. La lune va pendant un instant masquer une grande partie du Soleil. Il faudra ensuite attendre 2075 pour revoir une éclipse solaire d'une telle ampleur dans nos contrées.

Le 12 août prochain, l'éclipse atteindra son apogée en Suisse peu avant le coucher du Soleil. Il sera donc essentiel, pour ne rien rater du spectacle, d'avoir un horizon ouest-nord-ouest dégagé. Les vallées de montagne seront désavantagées, avertit le président de la Société astronomique suisse (SAS) Marc Eichenberger.

En revanche, les Préalpes ou encore le Plateau constitueront des points d'observations judicieux. On pourra également choisir un sommet pour voir le Soleil jouer à cache-cache. Il faudra cependant toujours veiller à ce qu'aucun obstacle n'obstrue la vue dans la direction ouest-nord-ouest, insiste Marc Eichenberger.

Protéger ses yeux

Pour admirer l'éclipse solaire, il sera également indispensable de s'équiper en conséquence. Même si celui-ci sera en grande partie dissimulé par la Lune, il ne faudra jamais fixer le Soleil à l'oeil nu et encore moins à travers une optique, avertit le président de la SAS. Le faire pourrait conduire à perdre la vue.

Il faudra mettre des lunettes adaptées, que l'on trouve notamment chez les opticiens, pour observer l'éclipse solaire sans risque. Les jumelles devront aussi être munies d'un filtre spécial. Les lunettes de soleil sont à bannir absolument, car elles ne protégent en rien les yeux contre la lumière directe de notre étoile.

Pour photographier l'événement, le minimum sera de disposer d'un télescope amateur doté d'un filtre solaire, ou bien se rendre dans les observatoires astronomiques qui ont le matériel requis. Beaucoup de gens utiliseront leur téléphone portable pour garder un souvenir, mais les images ressembleront probablement à un coucher de soleil tout à fait ordinaire, tempère M. Eichenberger.

En Suisse, comme déjà précisé, l'éclipse ne sera que partielle. L'occultation maximale du disque solaire oscillera entre 91 et 93%. Tout dépendra de l'endroit où l'on se trouve. Le premier contact sera observé dans la région du lac de Constance vers 19h24 et s'achèvera à 20h45, avec le coucher du Soleil, à Genève, note la SAS.

Le précédent de 1999

La dernière éclipse solaire partielle d'une telle importance en Suisse s'est déroulée en août 1999. La prochaine aura lieu en 2075. Ces éclipses sont donc rares pour une raison simple. L'ombre de la Lune ne recouvre qu'une très petite partie de la Terre. Ces événements ne se produisent donc que très localement, souligne M. Eichenberger.

L'ombre de la Lune forme une bande très longue et assez étroite, d'une largeur d'environ 150 à 200 kilomètres, qui se déplace sur la surface de la Terre. Le fait qu'une telle zone de totalité passe par un endroit précis, comme la Suisse, relève donc plutôt du hasard, fait savoir le président de la SAS.

Les éclipses solaires les plus spectaculaires de Suisse 17 avril 1912: juste avant la Grande Guerre

A l'époque, l'ombre de la Lune avait manqué de justesse la Suisse. Dans notre pays, le disque solaire avait été recouvert jusqu'à 90% selon les régions. Ailleurs en Europe, le Soleil avait été totalement masqué ou était apparu sous la forme d'un cercle de feu.

A l'époque, l'ombre de la Lune avait manqué de justesse la Suisse. Dans notre pays, le disque solaire avait été recouvert jusqu'à 90% selon les régions. Ailleurs en Europe, le Soleil avait été totalement masqué ou était apparu sous la forme d'un cercle de feu. 15 février 1961: le plus sombre mercredi des Cendres

En ce matin glacial de février, la Suisse avait plongé dans un inhabituel crépuscule. Le Soleil s'était retrouvé entièrement masqué par la Lune sur une zone traversant la France et le nord de l'Italie. Dans le sud de la Suisse, l'occultation avait atteint jusqu'à 98%, donnant aux gens l'impression que le jour ne s'était pas encore vraiment levé.

En ce matin glacial de février, la Suisse avait plongé dans un inhabituel crépuscule. Le Soleil s'était retrouvé entièrement masqué par la Lune sur une zone traversant la France et le nord de l'Italie. Dans le sud de la Suisse, l'occultation avait atteint jusqu'à 98%, donnant aux gens l'impression que le jour ne s'était pas encore vraiment levé. 11 août 1999: l'éclipse la plus médiatisée des années nonante

A l'époque, l'événement avait fait l'objet d'une importante couverture médiatique. L'Europe entière s'était équipée de lunettes protectrices. L'occultation totale du Soleil s'était produite dans le sud de l'Allemagne et en Autriche. En Suisse, la couverture du Soleil avait atteint jusqu'à 99,5%. Une lumière grise argentée éclairait le paysage et la température avait chuté brusquement quand le Soleil avait disparu presque complètement derrière la Lune.

A l'époque, l'événement avait fait l'objet d'une importante couverture médiatique. L'Europe entière s'était équipée de lunettes protectrices. L'occultation totale du Soleil s'était produite dans le sud de l'Allemagne et en Autriche. En Suisse, la couverture du Soleil avait atteint jusqu'à 99,5%. Une lumière grise argentée éclairait le paysage et la température avait chuté brusquement quand le Soleil avait disparu presque complètement derrière la Lune. 20 mars 2015: un froid matin de printemps

Lors de cette éclipse, le Soleil avait été dissimulé à 75% par la Lune dans certaines régions de la Suisse. La lumière du jour était devenue soudainement moins intense et un croissant de Lune remarquable dominait la matinée.

Le 12 août, pour observer une occultation totale du Soleil par la Lune, il faudra se rendre, pour les endroits les plus proches, dans la péninsule Ibérique ou en Islande. C'est en 1842 qu'une éclipse totale du Soleil a pu être observée une dernière fois en Suisse, dans le Mendrisiotto et le val Poschiavo.

Pour une éclipse solaire totale dans l'espace Mittelland, il faut même remonter à mai 1724. A l'époque, l'événement avait eu lieu également peu avant le coucher du Soleil, relève M. Eichenberger.

Eclipses fréquentes mais localisées

Si une personne pouvait se déplacer partout pour observer des éclipses, elle pourrait en voir environ tous les six mois, car deux fois par année, «il existe des périodes où la ligne reliant le Soleil, la Lune et la Terre se trouve approximativement sur le même plan, ce qui peut donner lieu à des éclipses tant lunaires que solaires», précise encore M. Eichenberger.

Pour profiter pleinement du spectacle, le 12 août prochain, il faudra aussi que le ciel soit bien dégagé. Quelques nuages à l'horizon suffiront à tout gâcher. Un peu de chance sera donc nécessaire, à l'image de Tintin qui se sort d'une situation périlleuse chez les Incas en apprenant sur un bout de journal qu'une éclipse solaire se produira dans les Andes.