Comment se protéger des fraudes par réservation d'hôtels

Les cybercriminels exploitent actuellement de plus en plus les réservations d'hôtels pour obtenir des données de cartes de crédit. L'Office fédéral de la cybersécurité observe actuellement les différentes méthodes utilisées. Voici ce que vous devez savoir et comment vous protéger contre ces tentatives de fraude.

En mai, les signalements de phishing liés à des réservations d'hôtels ont triplé par rapport au mois précédent, a indiqué l'OFCS. IMAGO / YAY Images

Keystone-SDA ATS

POURQUOI LES AUTORITÉS SONT-ELLES ALERTÉES?

L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) constate une augmentation des signalements de messages WhatsApp frauduleux liés à des réservations d'hôtels. Selon l'OFCS, les auteurs de ces escroqueries utilisent des «stratagèmes particulièrement perfides et crédibles» pour obtenir les données de cartes de crédit de leurs victimes.

En mai, les signalements de phishing liés à des réservations d'hôtels ont triplé par rapport au mois précédent, a indiqué l'OFCS samedi à Keystone-ATS. Alors que huit cas avaient été signalés en avril, on en comptait déjà 23 en mai. Une augmentation qui, selon les statistiques, n’avait pas été enregistrée en 2024 et 2025.

COMMENT LES ESCROCS OBTENNENT-ILS CES DONNÉES?

Pour obtenir les données de cartes de crédit des victimes, les fraudeurs utilisent les réservations d'hôtels des clients comme point d'entrée. Ils disposent d'informations très précises sur les séjours hôteliers passés grâce à une fuite de données survenue en avril au sein du site Booking.com, selon l'OFCS. Les criminels exploitent désormais de manière ciblée ces informations sensibles pour gagner la confiance des victimes à l'aide de messages personnalisés.

COMMENT PROCÈDENT LES ESCROCS?

L'OFCS observe actuellement deux méthodes différentes, qui diffèrent dans leur déroulement et le prétexte choisi, mais dont l'objectif est le même.

Une première méthode est l'arnaque au remboursement: les victimes reçoivent un message WhatsApp qui semble provenir du service client de Booking.com ou directement de l'hôtel réservé. Ce qui est dangereux, c’est que les criminels se réfèrent à de réelles réservations passées et connaissent le nom de l’hôtel et des clients. Ils font croire aux victimes qu’une erreur s’est produite lors de la réservation et qu’elles ont désormais droit à un remboursement.

Pour recevoir l’argent, les destinataires sont invités à cliquer sur un lien. Celui-ci ouvre d’abord un site web falsifié, mais d’apparence trompeusement authentique, du système de paiement Twint. Il redirige ensuite vers une page de phishing d’une banque, sur laquelle la victime est incitée à saisir les données de sa carte de crédit.

ET LA DEUXIÈME MÉTHODE?

Dans la deuxième variante de cette arnaque, connue depuis longtemps selon l'OFCS, les criminels tentent au préalable d’obtenir par hameçonnage ou à l’aide de logiciels malveillants les identifiants d’accès aux systèmes de réservation d’un hôtel. Les fraudeurs obtiennent ainsi un accès direct aux comptes utilisateurs des systèmes de réservation. Ils ciblent alors les réservations en cours ou futures des clients de l’hôtel.

Les clients sont souvent contactés directement via le système de messagerie officiel de la plateforme ou par e-mail ou WhatsApp. Ce faisant, les auteurs mettent les victimes sous pression: ils prétendent que la réservation sera annulée si les données de la carte de crédit ne sont pas immédiatement vérifiées via un lien joint, ou si un prétendu paiement anticipé n’est pas effectué.

Qu'il s'agisse d'un prétendu remboursement ou de la garantie d'une réservation à venir, les destinataires sont invités à cliquer sur un lien fourni pour finaliser la procédure. Ce lien redirige vers un site de phishing conçu pour ressembler à s'y méprendre à un site authentique, sur lequel les victimes sont incitées à saisir les données de leur carte de crédit.

COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER CONTRE CES TENTATIVES DE FRAUDE?

Etant donné que les messages des deux variantes de fraude semblent très crédibles en raison de l’exactitude des données et de l’apparente authenticité des expéditeurs, «la plus grande prudence s’impose», écrit l'OFCS. Il recommande donc les règles de conduite suivantes:

Méfiez-vous particulièrement si vous êtes contacté de manière non sollicitée au sujet d’un remboursement ou d’une vérification urgente de votre carte de crédit. Cela vaut également si les expéditeurs connaissent les détails précis de votre réservation. Pour obtenir des remboursements, vous ne devez jamais communiquer vos identifiants ni scanner de codes QR.

Ne cliquez en aucun cas sur les liens contenus dans ces messages. Ne saisissez jamais vos données de cartes bancaires sur les pages vers lesquelles ces liens vous redirigent.

Si vous n’êtes pas sûr de l’authenticité d’un message, connectez-vous à votre compte de réservation via l’application officielle ou le site web, sans utiliser les liens contenus dans le message. Vous pouvez également appeler l'hôtel concerné en utilisant le numéro de téléphone officiel que vous aurez trouvé par vous-même.

QUE FAIRE SI J'AI ÉTÉ VICTIME D'UNE ESCROQUERIE?

Si vous avez déjà saisi vos données de carte sur un tel site, contactez immédiatement votre banque ou votre société de carte de crédit afin de faire bloquer la carte concernée. Si les fraudeurs ont déjà volé de l'argent, l'OFCS recommande de porter plainte auprès de la police locale.

Sur le site suisse ePolice, vous pouvez rechercher les postes de police près de chez vous (https://www.suisse-epolice.ch/home). Le Blick a été le premier à traiter ce sujet samedi.