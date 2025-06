Le Conseil fédéral, qui a annoncé vendredi une aide d'urgence de 5 millions de francs pour Blatten, n'est pas le seul à faire preuve de solidarité avec le village valaisan. De nombreuses communes et cantons ont aussi annoncé un soutien.

La ville de Lausanne a indiqué vendredi avoir versé 100'000 francs sur le compte de la Chaîne du bonheur, ouvert à cet effet. La Municipalité répondait ainsi à l'appel de l'Union des Villes suisses.

La commune bernoise de Köniz, jumelée avec Blatten depuis 60 ans, a elle annoncé un don de 200'000 francs. Elle a en outre demandé à la protection civile de se tenir prête pour une intervention dans le Lötschental. Toujours dans le canton de Berne, la ville de Berthoud met à disposition une aide directe de 35'000 francs, soit deux francs par habitant.

Le canton de Zoug alloue pour sa part une aide d'urgence de 250'000 francs. Il précise vendredi qu'une contribution à un projet, dont le montant et l'affectation doivent encore être déterminés, suivra.

D'autres dons et aides ont déjà été annoncés depuis la catastrophe. Le canton du Valais, directement concerné, accorde une aide d’urgence de 10 millions de francs aux habitants. De son côté, la Banque cantonale valaisanne annonce un don d’un million de francs pour la reconstruction du village. Un montant similaire est engagé par l'UBS.

Solidarité dans tout le pays

Le Conseil d'Etat genevois souhaite débloquer un million de francs pour répondre rapidement aux besoins urgents des personnes touchées. La Ville de Genève a quant à elle approuvé un montant de 500'000 francs.

Parmi les autres donateurs figure notamment le canton de Lucerne, qui met un million de francs à disposition de la commune valaisanne. Les cantons de Berne et Zurich ont eux prévu une aide d'un demi-million chacun, les Grisons 200'000 francs, Uri 25'000 francs et les cantons de Glaris et Nidwald ainsi que la commune de St-Moritz 50'000 francs chacun.

L'aide annoncée par certaines communes et cantons passe par un versement à la Chaîne du bonheur, qui récolte plus largement des dons pour le village valaisan. Vendredi après-midi, elle avait récolté 13,7 millions de francs, selon son site internet.