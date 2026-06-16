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Ville de Sion Comptes 2025 en noir et réserves augmentées

ATS

16.6.2026 - 10:56

Les comptes 2025 de la Ville de Sion se soldent par un bénéfice d'environ 625'000 francs. Ces chiffres noirs s'expliquent par une augmentation des revenus fiscaux et des bénéfices plus importants du portefeuille énergétique, que budgétisés.

Le budget 2025 de la Ville de Sion (ici son président Philippe Varone) prévoyait un excédent de charge de 3,78 millions de francs. Les comptes bouclent, eux, dans le noir (photo d'illustration).
Le budget 2025 de la Ville de Sion (ici son président Philippe Varone) prévoyait un excédent de charge de 3,78 millions de francs. Les comptes bouclent, eux, dans le noir (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 10:56

16.06.2026, 11:19

Le budget prévoyait un excédent de charge de 3,78 de millions de francs. L'activité achats-ventes d'énergies de partenaires laisse apparaître un bénéfice de 15,04 milions de francs, l'an dernier, soit 33% de plus que budgétisé (-21% par rapport qu'aux comptes 2024 qui fut une année record). La récupération de la TVA consécutif à un changement de pratique a permis de gagner 1,83 million de francs.

La situation financière de la commune a également permis d'affecter 4 millions de francs à la réserve de politique budgétaire de la Ville pour un total de 33,92 millions. Un montant de 2,93 millions a également permis d'augmenter les financements spéciaux à 15,4 millions.

Recettes fiscales en hausse

En un an, la progression des recettes fiscales s'est chiffrée à 0,7 million de francs. Elle est principale due à l'impôt sur le revenu qui passe de 68,5 à 71 millions de francs. Durant la même période, la population sédunoise a augmenté de 530 habitants, à 37'600 personnes.

La marge d'autofinancement se monte à 28,65 millions de francs. Les investissements nets ont atteint 33,52 millions de francs, soit davantage que la moyenne décennale. L'insuffisance du financement se monte à 4,87 millions. A noter que, pour la première fois, les investissements bruts de la Ville de Sion dépassent la barre des 50 millions de francs (50,28 millions).

«De bons à très bons»

La réalisation du nouveau centre administratif municipal de la Ville, l'achat des terrains du centre sportif de la Garenne et la construction du nouveau centre horticole ont consisté en les principaux investissements du chef-lieu valaisan l'an dernier.

«Je qualifie ces résultats de bons, à très bons. Notre population croit. Elle est variée et elle ramène des recettes fiscales. qui permettent de continuer à développer une volonté de vivre-ensemble», a résumé le président de la Ville, Philippe Varone, mardi devant la presse.

Augmentation des retraités

Concernant l'avenir, la Ville veut poursuivre son attractivité au niveau de la formation, de la durabilité et de la sécurisation, notamment des cours d'eau.

«Ces prochaines années, nous devrons absorber des modifications légales en matière de fiscalité sur les personnes physiques, les conséquences de l'abandon de la valeur locative et relever les défis sociaux, notamment liés au vieillissement de la population (+35% de retraités et +50% de 80 ans et plus en 2035)», a souligné l'élu PLR. Les comptes de la Ville de Sion seront soumis au Conseil général le 23 juin.

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