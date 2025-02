Le groupe socialiste aux Chambres veut que Karin Keller-Sutter s'explique sur les comptes 2024, finalement loin de la perte budgétisée. Pour lui, «l' excédent structurel de 1,3 milliard montre que les prévisions erronées du PLR et de l' UDC sont utilisées pour faire passer l'attaque frontale contre la Suisse solidaire». Les Vert-e-s exigent un arrêt du «démantèlement», le PVL d'économiser «avec discernement».

Keystone-SDA, cc, ats ATS

Pour le groupe socialiste, «une chose est sûre: le Conseil fédéral doit immédiatement renoncer aux coupes dans la protection du climat, l'égalité et le pouvoir d'achat», au vu de ces résultats, écrit-il mercredi dans un communiqué.

«Ces comptes annuels montrent clairement que le programme d'austérité de Karin Keller-Sutter repose sur des affirmations erronées», insiste le groupe.

«Les comptes 2024 montrent une fois de plus que les prétextes avancés par l'UDC et le PLR servent à légitimer des coupes iniques dans des acquis sociaux essentiels», déclare le conseiller aux États (NE) et vice-président du PS suisse Baptiste Hurni, cité dans le communiqué.

Dès lors, le PS demande «que le Conseil fédéral présente enfin des prévisions financières réalistes, renonce aux coupes dans des domaines cruciaux (...) et mette un terme à cette attaque frontale contre la Suisse solidaire.»

Renoncer au paquet d'économies

Pour les Vert-e-s, il s'agit d'«une preuve supplémentaire que le paquet d'économies inacceptable de près de 4 milliards de francs du Conseil fédéral n'est pas nécessaire».

«Nous n'avons pas besoin de coupes massives dans la protection de l'environnement, dans l'égalité des chances ou la cohésion sociale», écrit le parti écologiste.

Au vu des comptes présentés, le Conseil fédéral doit renoncer à ce plan. Les Vert-e-s continueront à faire pression en ce sens, avec une pétition en cours de signatures et si besoin avec un référendum.

«Economiser avec discernement»

Pour les Vert'libéraux, «il convient d'économiser avec discernement».

«Après nous le déluge est un concept sans avenir. L'équité intergénérationnelle ne naît pas du fait que nous négligeons aujourd'hui la protection du climat ou la promotion de l'innovation pour économiser quelques francs – uniquement pour que nos descendants aient à régler demain une facture bien plus élevée», souligne la cheffe du groupe parlementaire PVL Corina Gredig (ZH).

«Un véritable progrès financier n'est possible que si l'on assure à la fois la stabilité à court terme et les investissements à long terme dans un avenir durable et respectueux des générations futures», ajoute-t-elle.