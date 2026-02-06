Comptes problématiques : les archives de Credit Suisse provoquent un tollé

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les ann iversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : Le conseiller fédéral Ignazio Cassis donne vendredi une conférence de presse depuis Vienne à l'issue de sa visite à Moscou après un passage en Ukraine. Le ministre suisse des affaires étrangères est arrivé jeudi en Russie, où il ne s'était plus rendu depuis 2019, dans le but de rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Son déplacement s'inscrit dans une offensive diplomatique pour la paix en Ukraine lancée dans le cadre de ses fonctions de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

DRAME DE CRANS-MONTANA : L'actuel responsable du service de sécurité publique de Crans-Montana (VS) est entendu vendredi à Sion en qualité de prévenu dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du bar «Le Constellation». Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le manque de contrôles dans l'établissement depuis 2019. Le responsable a pris son poste en 2024 et ne pourra donc pas répondre de ce qui s'est passé avant son engagement.

JO 2026 : Les 25es jeux Olympiques d'hiver débutent officiellement vendredi soir à Milan et Cortina, en Italie, avec la cérémonie d'ouverture. Les organisateurs promettent harmonie, magie et esprit olympique. L'événement a lieu simultanément sur quatre sites différents, le coeur de la fête se déroulant au stade San Siro, à Milan, en présence d'environ 75'000 spectateurs. La Suisse sera représentée par le président de la Confédération Guy Parmelin.

JO 2026 : Les hockeyeuses suisses commencent leur tournoi olympique vendredi après-midi à partir de 14h40 contre la République tchèque à Milan. L'objectif de la sélection de Colin Müller est de faire aussi bien qu'il y a quatre ans en Chine, où elle avait atteint les demi-finales et s'était inclinée face au Canada 10-3. Lors du match pour le bronze, les Suissesses avaient été battues 4-0 par les Finlandaises.

TENNIS : La Suisse affronte la Tunisie en Coupe Davis de tennis dès vendredi à Bienne (BE). La bande à Séverin Lüthi a pour objectif de regagner sa place dans l'élite mondiale, dont elle a été éjectée l'an dernier après son revers face à l'Inde. A 13h30, l'Argovien Jérôme Kym ouvrira le bal en simple face à Moez Echargui, puis le Zurichois Leandro Riedi affrontera Alla Trifi. Le double et d'éventuels autres simples sont prévus samedi.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 6 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Plus de 230 millions de filles et de femmes ont subi de telles mutilations génitales dans le monde et ont besoin d'accéder à des services de soins appropriés. Si aucune mesure n'est prise rapidement, 22,7 millions de filles supplémentaires risquent de subir des mutilations génitales d'ici à 2030. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/female-genital-mutilation-day

Vu dans la presse

FONDS EN DÉSHÉRENCE : Après la révélation de nouveaux comptes problématiques ayant appartenu à des nazis découverts au Credit Suisse, l'historien Marc Perrenoud, membre de la commission Berger qui a enquêté sur les fonds en déshérence, rappelle vendredi dans Le Temps et Le Courrier que l'accord de 1,25 milliard de francs passé par les banques suisses pour indemniser les survivants de l'Holocauste et les familles des victimes ne se fondait pas sur des analyses historiques. «C'était un 'deal' entre banquiers et lobbyistes», conclu en 1999 «dans le plus grand secret», «tandis que le rapport final de la commission Bergier a été publié en 2002». Mardi lors d'une audition du Sénat aux Etats-Unis, un enquêteur chargé d'analyser les archives de Credit Suisse a révélé l'existence de 890 comptes problématiques ayant appartenu à des nazis. Un sénateur républicain a aussitôt enjoint UBS, qui a racheté Credit Suisse, «à payer».

VIOLENCES DOMESTIQUES : Les femmes étrangères sont plus souvent auteures de violences domestiques que les hommes suisses, relève vendredi le journal Blick, reprenant des données du Conseil fédéral, qui répondait à la demande du conseiller national Pascal Schmid (UDC/TG). Ceux qui commettent le plus de violences domestiques sont les hommes étrangers, avec un taux de 33,3 personnes pour 10'000 habitants permanents en 2024. Cette proportion atteint 12,6 pour les hommes suisses. Chez les femmes, le taux est de 13,2 pour les étrangères et de 4,4 pour les Suissesses.

AFFAIRE EPSTEIN : Le criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein portait un intérêt particulier au géant minier zougois Glencore, rapporte vendredi 20 Minuten. Les dossiers Epstein contiennent 153 mentions du groupe et de son ancien directeur Ivan Glasenberg, dont de nombreux emails et messages. Les échanges concernaient avant tout le politicien britannique Peter Mandelson au sujet de ses chances d'obtenir le poste de directeur de Glencore après la fin de sa carrière politique. Les documents ne permettent cependant pas de savoir si Jeffrey Epstein ou ses contacts ont effectivement rencontré M. Glasenberg. Glencore a refusé de commenter.

FAILLITE FRAUDULEUSE : L'ancien président du HC Martigny René Grand, dont la faillite de son entreprise de gypserie-peinture et plâtrerie a laissé un trou de six millions de francs, a été condamné jeudi par le Tribunal de district de Martigny (VS) à 22 mois de prison avec sursis pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, écrivent vendredi Le Nouvelliste, la Tribune de Genève et 24 Heures. La procédure n'est cependant pas terminée pour René Grand, car il devra encore revenir devant les juges pour répondre dans le même dossier de l'achat de sa villa familiale, acquise par le président du FC Sion Christian Constantin à un prix que le ministère public estime inférieur au marché.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006) : la première patiente ayant subi une greffe de visage se présente au public à Amiens (F).

- Il y a 30 ans (1996) : un Boeing 757 de la compagnie turque Birgenair, parti de République dominicaine en direction de l'Allemagne, s'abîme en mer, faisant 189 morts.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Dorothée, la plus forte neigée».