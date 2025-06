Réunis en assemblée mercredi soir, les délégués du PLR Genève ont décidé de soutenir le candidat UDC Lionel Dugerdil pour l'élection complémentaire du Conseil d'Etat genevois qui se tiendra le 28 septembre prochain. L'enjeu est le siège laissé vacant par le représentant des Vert-e-s Antonio Hodgers.

Lionel Dugerdil peut compter sur le soutien du PLR pour l'élection complémentaire du Conseil d'Etat genevois qui se déroulera cet automne (archives). ATS

Dix candidats sont en lice pour cette élection. Parmi les favoris, le conseiller national Nicolas Walder tentera de conserver le siège écologiste sur la liste commune Les Vert-e-s et PS. A la gauche de la gauche, l'ex-magistrat de la Ville de Genève et ex-député, Rémy Pagani représente l'Union populaire.

Au centre de l'échiquier politique, Xavier Magnin, ex-conseiller administratif de Plan-les-Ouates et ex-député, défend les couleurs du Centre et des Vert'libéraux. Lionel Dugerdil, président de l'UDC Genève et député, part désormais avec le soutien du PLR. De son côté le MCG sera représenté par Maikl Gerzner.