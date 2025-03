L'alliance de gauche, composée du PS, des Vert-e-s et du POP, ne réclamera pas de second tour pour l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois. La droite ne serait pas opposée à une élection tacite. Céline Vara devrait donc entrer au gouvernement.

L'alliance de gauche ne provoquera pas de 2e tour au Conseil d'Etat neuchâtelois. Céline Vara (2e depuis la gauche) devrait entrer au gouvernement avec les PS Florence Nater et Frédéric Mairy, élus dimanche. ATS

Keystone-SDA ATS

«A la suite des résultats au Grand Conseil et dans le respect des forces en présence, la Gauche Unie a pris la décision de ne pas provoquer de second tour», a-t-elle indiqué lundi.

Le Conseil d'Etat devrait avoir une majorité de gauche car les conseillers d'Etat sortants socialistes Frédéric Mairy et Florence Nater ont été élus dimanche au premier tour. Les PLR sortants Laurent Favre et Crystel Graf sont arrivés 3e et 5e et seraient donc réélus tacitement.

La conseillère aux Etats des Vert-e-s Céline Vara, arrivée 4e dimanche, entrerait au gouvernement. L'alliance de droite (PLR-UDC-Centre) serait en faveur d'une élection tacite car ses trois autres candidats sont arrivés 8e, 9e et 10e.