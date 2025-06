Le Conseil d'Etat valaisan libère avec effet immédiat un montant initial de 10 millions de francs pour les habitants de Blatten. Il annonce aussi la création d'un groupe stratégique qui sera chargé de coordonner la reconstruction du village du Lötschental.

Mathias Reynard, Conseiller d'Etat (VS) parle lors d'une conférence de presse du Conseil d'Etat du Valais en soutien aux habitants de Blatten ce mercredi 4 juin 2025 à Sion. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le village de Blatten a un avenir et ses habitants ne sont pas seuls», a indiqué mercredi Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, lors d'une conférence de presse à Sion en compagnie de ses quatre collègues du Conseil d'Etat.

Les modalités pour ces aides financières ne sont pas encore connues. De même, la situation sur place n'étant pas encore totalement sécurisée, aucun calendrier ne peut être ébauché pour la reconstruction du village.

«Il est encore trop tôt pour donner un échéancier. Mais aujourd'hui, il est de notre devoir de donner des perspectives aux habitants de Blatten et de montrer notre soutien», a continué Mathias Reynard. «Cet événement exceptionnel implique des mesures exceptionnelles», a-t-il ajouté.

Les 10 millions de francs débloqués par le Conseil d'Etat proviennent précisément des bénéfices reçus de la Loterie romande. Il sera décidé «ultérieurement» comment cette somme est distribuée.

Sur le plan financier toujours, les ministres valaisans ont expliqué comment la commune et les particuliers pourront être soutenus ces prochaines semaines. Ils ont évoqué «un modèle en cascade»: l'argent viendra d'abord des assurances, puis des organisations d'entraide et de différents fonds (national, cantonal, de secours). Le Canton agira ainsi selon le principe de subsidiarité.

Reconstruire Blatten

Le gouvernement valaisan a aussi assuré qu'il allait soutenir la commune et ses habitants dans leur volonté de construire le futur Blatten. Pour y parvenir, un «groupe stratégique» sera chargé d'élaborer une feuille de route. Celle-ci devra notamment définir comment organiser et financer la reconstruction, en collaboration avec la commune de Blatten et celles du Lötschental.

Ce groupe stratégique sera notamment composé de différents services cantonaux, en charge par exemple du développement territorial, des dangers naturels, des finances cantonales, de l'économie, du tourisme ou encore de l'agriculture.

Parmi ses autres annonces du jour, le Conseil d'Etat a indiqué que les travaux d'intervention, de déblaiement et de remise en état jugés urgents étaient «déclarés d'utilité publique.» Cela signifie qu'ils ne nécessiteront pas de procédures administratives et d'adjudications habituelles. Objectif: gagner du temps et permettre «un engagement simple et rapide» sur le terrain.

Stratégie à long terme

Pour le long terme cette fois-ci, le gouvernement valaisan a indiqué vouloir élaborer une stratégie, notamment une base légale, pour le financement des conséquences du changement climatique.

Le Valais a déjà subi à de nombreuses reprises les conséquences du dérèglement climatique et «ce n'est pas terminé», a prévenu Mathias Reynard. «Le Conseil d'Etat doit être à la hauteur des événements à venir en prenant des mesures sur le long terme et en étant à l'écoute de la communauté scientifique», a-t-il affirmé.