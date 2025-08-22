  1. Clients Privés
Infos plus précises «en temps voulu» Conseil d'Etat vaudois: Rebecca Ruiz en arrêt maladie

ATS

22.8.2025 - 11:48

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz sera absente durant environ un mois. La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) est en arrêt maladie depuis le 21 août.

Rebecca Ruiz est en arrêt maladie pour un mois environ (archives).
Rebecca Ruiz est en arrêt maladie pour un mois environ (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.08.2025, 11:48

22.08.2025, 12:21

Dans un communiqué envoyé vendredi, l'Etat de Vaud évoque des «problèmes de santé physique qui nécessitent davantage d'investigation.» Aucune autre information n'est donnée sur l'état de santé de la ministre socialiste.Le communiqué ajoute toutefois que, «dans un souci de transparence», des informations plus précises seront données «en temps voulu.»

Contacté par Keystone-ATS, le service de communication du DSAS indique aussi ne pas pouvoir en dire plus actuellement. Pour l'heure, l'absence de la Lausannoise est prévue pour une durée d'un mois. «Son retour se fera en concertation avec le corps médical», précise le communiqué.

Suppléance

Pendant son absence, son département sera géré par ses collègues Frédéric Borloz, pour les dossiers relatifs à Direction générale de la santé et au CHUV, et Vassilis Venizelos pour la Direction générale de la cohésion sociale.

Agée de 43 ans, Rebecca Ruiz a été élue au Conseil d'Etat vaudois en 2019 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Pierre-Yves Maillard. Elle a auparavant été notamment conseillère nationale, députée au Grand Conseil et conseillère communale à Lausanne.

