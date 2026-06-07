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Vaud Conseil d'Etat: Vassilis Venizelos vise au nouveau mandat

ATS

7.6.2026 - 08:57

Le conseiller d’Etat vaudois Vassilis Venizelos, 49 ans, se représentera lors des élections cantonales de février 2027, lit-on dans une interview au Matin Dimanche. En poste depuis 2022, le Vert-e-s affirme que cette décision n’a ni été automatique, ni motivée par l’attachement au pouvoir.

L'écologiste Vassilis Venizelos vise un deuxième mandat au sein du Conseil d'Etat vaudois, à partir de 2027 (photo d'archives).
L'écologiste Vassilis Venizelos vise un deuxième mandat au sein du Conseil d'Etat vaudois, à partir de 2027 (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 08:57

«Si je me représente, c’est parce que je me sens utile. Et ce sentiment ne vient pas d’une perception abstraite de la fonction, mais du terrain», résume l'actuel chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.

Dans la presse dominicale, le Nord-Vaudois met en avant une méthode fondée sur l’efficacité, le pragmatisme et le dialogue, qu’il estime indispensable à l'action exécutive. Selon lui, les avancées réalisées dans les domaines de l’énergie, de la protection de l’environnement ou encore de la lutte contre les violences domestiques démontrent la capacité d’agir de l'exécutif.

Unique représentant écologiste

L'Yverdonnois admet également une forme de frustration: «j’ai le sentiment que la biodiversité demeure trop souvent une variable d’ajustement, alors que c’est un enjeu majeur.» Enfin, face aux tensions politiques de la législature – notamment en lien avec l'affaire Valérie Dittli – il insiste sur la nécessité de garder le cap et de privilégier l’action concrète.

Député au Grand Conseil de 2007 à 2022, et chef de groupe des Verts durant dix ans, Vassilis Venizelos a accédé au Conseil d'Etat, en 2022, en succédant à Béatrice Mettraux. Il est actuellement le seul représentant écologiste au sein d'un gouvernement vaudois qui compte également 3 élus PLR, 2 conseillers d'Etat PS et une représentante du Centre.

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