Conseil d'Etat vaudois L’UDC Jean-François Thuillard en tête au 1er tour

ATS

8.3.2026 - 18:14

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors du 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. L'UDC (45,05%) l'a emporté sur le fil sur le socialiste (44,24%), mais tout se jouera au 2e tour le 29 mars.

Le candidat UDC Jean-François Thuillard arrive en tête du 1er tour de la complémentaire dans le canton de Vaud.
Le candidat UDC Jean-François Thuillard arrive en tête du 1er tour de la complémentaire dans le canton de Vaud.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.03.2026, 18:14

Les deux hommes sont séparés par moins de 2000 voix. Troisième candidate en lice, Agathe Raboud Sidorenko d'Ensemble à Gauche est distancée avec 7,79%. Sa participation ou non au 2e tour pourrait s'avérer décisive, sachant que Roger Nordmann devrait profiter d'un report des voix de la candidate de la gauche radicale.

Jean-François Thuillard a fait la course en tête durant toute l'après-midi, faisant sans surprise une razzia dans les communes rurales. L'agriculteur de Froideville a perdu du terrain dans les villes, notamment à Lausanne, où Roger Nordmann lui a repris près de 7000 voix. Le taux de participation s'est élevé à 50,51%.

