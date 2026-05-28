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Elections cantonales VD Conseil d'Etat VD: les Vert'libéraux lancent Virginie Cavalli

ATS

28.5.2026 - 23:57

Virginie Cavalli siège au Conseil communal de Lausanne depuis 2021 (archives).
Virginie Cavalli siège au Conseil communal de Lausanne depuis 2021 (archives).
ATS

Les Vert'libéraux vaudois misent sur Virginie Cavalli pour accéder au Conseil d'Etat en 2027. Désignée jeudi soir à Lausanne par l'Assemblée générale du parti, elle est la première candidate officielle connue pour l'élection programmée en février prochain.

Keystone-SDA

28.05.2026, 23:57

Âgée de 33 ans et juriste de profession, Virginie Cavalli siège au Conseil communal de Lausanne depuis 2021. Politiquement, elle s'est aussi fait connaître en menant campagne pour la Municipalité de Lausanne et en coprésidant les Jeunes Ver'libéraux suisses (2020-2022).

Jeudi soir, elle a été préférée au député David Vogel, qui était aussi candidat à la candidature.

Lors des précédentes élections au Conseil d'Etat en 2022, les Vert'libéraux avaient lancé trois candidats: Graziella Schaller, Cloé Pointet et Jerome De Benedictis. Au premier tour, ils s'étaient classés entre les 10e et 13e places avec environ 9% des voix, avant de se retirer pour le second tour.

A l'époque, les Vert'libéraux étaient partis seuls face notamment à l'Alliance vaudoise (PLR-UDC-Centre) et à la gauche (PS-Verts). Reste à savoir s'ils en feront de même pour les élections de février 2027. Des discussions sont actuellement en cours avec les instances du parti.

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