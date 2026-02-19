  1. Clients Privés
Une adhésion pas exclue «Conseil de paix»: la Suisse participera comme observatrice

ATS

19.2.2026 - 07:16

La Suisse participera à la réunion inaugurale du «Conseil de paix» jeudi à Washington en tant qu'observatrice. Les autorités entendent notamment soutenir les efforts de reconstruction à Gaza. La question d'une adhésion n'est pas encore tranchée.

Le "Conseil de paix" est présidé par Donald Trump (archives).
Le "Conseil de paix" est présidé par Donald Trump (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 07:16

19.02.2026, 07:26

«La Suisse sera représentée par Monika Schmutz Kirgöz, cheffe de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord du DFAE, ainsi que par Ralf Heckner, ambassadeur de Suisse à Washington», indique le Département fédéral des affaires étrangères à Keystone-ATS.

«La question d’une éventuelle adhésion formelle de la Suisse au Board of Peace sera examinée ultérieurement par le Conseil fédéral», annonce le département.

La première réunion du «Conseil de paix» doit notamment porter sur la situation de la bande de Gaza et sa reconstruction. Par sa participation, «la Suisse réaffirme son soutien au Gaza Peace Plan des Etats-Unis ainsi qu’à la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui endosse le 'Plan global pour mettre fin au conflit à Gaza' présenté par les États-Unis», souligne le DFAE.

Le département entend ainsi «renforcer les contacts avec les décideurs de l’administration américaine et des autres participants sur les dossiers du Moyen-Orient». Il estime que cette présence permet de «positionner la Suisse dans son rôle traditionnel de facilitatrice et médiatrice en faveur de la paix».

L'Union européenne sur la retenue

Pour rappel, l'Union européenne annonçait lundi qu'elle participerait à cette réunion inaugurale, mais sans adhérer à l'organisation. Elle questionne notamment sa gouvernance et «sa compatibilité avec la Charte des Nations unies».

Le «Conseil de paix», officiellement lancé lors du Forum économique mondial de Davos en janvier, est présidé par Donald Trump. Les pays qui souhaitent y siéger comme membres permanents doivent s'acquitter d'un ticket d'entrée fixé à un milliard de dollars.

Le conseil a été imaginé pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, mais sa charte lui confère un objectif beaucoup plus large pour résoudre les conflits armés dans le monde.

