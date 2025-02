Le Centre s'est trouvé lundi matin un nouveau candidat pour le Conseil fédéral. Il s'agit du conseiller d'Etat zougois Martin Pfister, 61 ans. Les intéressés avaient jusqu'à midi pour s'annoncer auprès de la commission de sélection. D'autres noms ne sont pas exclus.

Le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister est candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral (archives). ATS

Keystone-SDA, me, ats ATS

Le comité directeur du Centre du canton de Zoug «a accordé à l'unanimité sa confiance» au conseiller d'Etat Martin Pfister, chef du département de la santé, et l'a désigné comme candidat à la succession de Viola Amherd. «Martin Pfister convainc par son expérience dans un exécutif et apporte en tant qu'officier une bonne connaissance dans le domaine militaire», a indiqué la section cantonale.

«Nous sommes convaincus qu'il a le bagage nécessaire pour devenir conseiller fédéral», a déclaré Manuela Käch, membre de la présidence du Centre zougois. Martin Pfister, 61 ans, s'exprimera lors d'une conférence de presse prévue ces prochains jours, a encore indiqué la section. Dans l'intervalle, il ne répondra pas aux questions des médias.

Martin Pfister siège au gouvernement zougois depuis 2016. Il est père de quatre enfants, tous adultes. Il a étudié l'histoire et la germanistique. Il est enseignant de formation. Le dernier conseiller fédéral zougois était Hans Hürlimann (PDC). Il a été membre du gouvernement fédéral de 1974 à 1982.

Le conseiller d'Etat zougois est le deuxième représentant du Centre à faire officiellement acte de candidature. Le conseiller national st-gallois et président de l'Union suisse des paysans (USP) Markus Ritter a été le premier à se lancer.

Désistements en série

Plusieurs élus dont les noms avaient circulé pour la succession de la Valaisanne ont finalement laissé tomber. La section cantonale zurichoise du Centre a annoncé qu'elle ne présenterait pas de candidature. Le moment «n'est pas propice à une candidature zurichoise», a-t-elle indiqué lundi matin.

Au cours des dernières semaines, il avait été question des conseillers nationaux Philipp Kutter, Yvonne Bürgin et Nicole Barandun ainsi que de la conseillère d'Etat Silvia Steiner.

La conseillère nationale de Bâle-Campagne Elisabeth Schneider-Schneiter renonce elle aussi à une candidature. Elle entend se concentrer sur son travail au Parlement fédéral, a-t-elle indiqué sur le réseau X. Le conseiller aux Etats zougois Peter Hegglin (Centre) n'est pas non plus candidat. Son parti cantonal l'a fait savoir lundi à l'agence Keystone-ATS.

Election le 12 mars

D'autres politiciens de renom comme le président démissionnaire du parti Gerhard Pfister (ZG) et le chef du groupe parlementaire Philipp Matthias Bregy (VS) avaient dès janvier annoncé ne pas être candidat. Tout comme le Grison Martin Candinas ou les sénatrices Isabelle Chassot (FR), Heidi Z'graggen (UR) et Andrea Gmür-Schönenberger (LU). Le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay privilégie sa réélection au gouvernement cantonal.

Le groupe parlementaire du Centre décidera du ticket le 21 février. L'élection au Conseil fédéral aura lieu le 12 mars.