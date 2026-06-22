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«Aberration d'un point de vue climatique» Contournement Genève : large alliance contre l'élargissement de l'A1

ATS

22.6.2026 - 14:05

Une coalition regroupant plusieurs associations environnementales et de riverains s'oppose au projet d'élargissement de l'autoroute de contournement de Genève entre Perly et Vernier. Alors qu'un premier tronçon (Perly-Bernex) vient d'être soumis à consultation, elle critique les «impacts très négatifs» pour Genève et sa population.

Plusieurs associations environnementales s'opposent à l'élargissement de l'autoroute de contournement de Genève (archives).
Plusieurs associations environnementales s'opposent à l'élargissement de l'autoroute de contournement de Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:05

22.06.2026, 14:08

«Cette démarche apparaît en contradiction totale avec la volonté populaire exprimée lors de la votation de novembre 2024», au cours de laquelle la population suisse, et encore plus fortement du côté genevois, avait refusé les projets d'extension d'autoroute, écrivent lundi ces associations dans un communiqué.

Désormais, la Confédération mise sur le projet «Transports’45», qui vise à trouver les projets prioritaires dans les domaines du rail et de la route. Parmi eux, l'autoroute de contournement de Genève prévoit de créer trois voies supplémentaires, portant l'ouvrage à un total de sept voies avec deux tranchées couvertes. Selon la Confédération, ce projet permettra de supprimer un goulet d'étranglement et désengorger le réseau de transport urbain.

«En plus d'être une aberration d'un point de vue climatique, la nouvelle bretelle d’autoroute serait, à nos dernières connaissances, projetée sur un secteur particulièrement précieux du point de vue écologique», affirment les associations environnementales, citant les différents sites qui seraient menacés.

Selon elles, «ce serait probablement plusieurs dizaines d'hectares de milieux naturels de valeur écologique particulièrement élevée et protégées par les lois cantonales et nationales qui seraient menacés.» Le projet aurait aussi un impact sur les terres agricoles.

Motion UDC du National. L'autoroute A1 devra être élargie à au moins six voies

Motion UDC du NationalL'autoroute A1 devra être élargie à au moins six voies

Trafic induit

Du point de vue climatique, ce projet d'élargissement autoroutier «contredit» le Plan climat cantonal et irait «totalement à l'encontre» des engagements pris dans le cadre de la Charte du Grand Genève en transition signée. «En favorisant les transports individuels motorisés, le projet de 3e voie autoroutière ne contribue pas à la compacité de l'agglomération, car elle stimule l'étalement urbain, incompatible avec les objectifs de neutralité carbone», poursuit le communiqué.

Et de citer également le phénomène du trafic induit, à savoir que l'augmentation de la capacité du réseau routier attire de nouveaux automobilistes, ce qui conduit à terme à une nouvelle saturation.

Parmi les autres critiques, les constructions liées à ce projet entraîneront «des nuisances majeures pour les populations environnantes pendant une période estimée à dix ans», liées notamment au trafic de camions et aux bruits engendrés par le chantier.

Les opposants genevois évoquent finalement «des milliards gaspillés». Cet argent serait «infiniment mieux investi» dans les transports publics et la mobilité cycliste et piétonne, affirment-ils.

Large coalition

Cette coalition est composée d’actif-trafiC, de l'Association transports et environnement Genève (ATE), de Pro Natura Genève, de Mobilité Piétonne, du WWF Genève, d’Uniterre, de Sauvegarde Genève, l'Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC) et du Groupement des Habitants de Saint-Mathieu et Riverains.

«Nos associations font savoir qu'elles s'opposeront résolument à ce projet d'extension autoroutière et appellent toutes les forces associatives et politiques à les rejoindre pour faire pression afin que ce projet d’un autre temps soit abandonné», concluent-elles dans leur communiqué.

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