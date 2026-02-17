  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Après Crans-Montana Le canton de Neuchâtel muscle sa prévention incendie

ATS

17.2.2026 - 13:04

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a renforcé les mesures de cantonales de prévention des incendies. Ces adaptations font suite au drame de Crans-Montana et visent à renforcer la sécurité des établissements publics.

Le Conseil d’État neuchâtelois renforce sa prévention incendie (photo d'illustration).
Le Conseil d’État neuchâtelois renforce sa prévention incendie (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 13:04

Après la tragédie de la nuit du Nouvel an dans la station valaisanne, le Conseil d'Etat a analysé le dispositif cantonal de prévention des incendies, en particulier pour les établissements publics présentant des risques élevés. Différentes mesures ont été prises, nécessitant de modifier le règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels.

La prévention contre les incendies incombe aux communes qui s'assurent, par le biais d'inspections périodiques, de la conformité des bâtiments. Le canton joue un rôle de surveillance.

Le Conseil d'Etat a décidé d'augmenter la fréquence des contrôles. Les établissements publics qui présentent un risque élevé devront être inspectés tous les deux ans, contre cinq ans auparavant. La fréquence des inspections sera de quatre ans au lieu de dix pour les établissements publics à risque modéré.

Par ailleurs, les communes devront transmettre chaque année leurs rapports d'inspection à l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), qui assurera un monitoring des contrôles. Le Conseil d'Etat veut ainsi consolider la vision cantonale de la situation. L'ECAP assume déjà un rôle de supervision et de référence technique, notamment par le biais de directives, de formation et d'appui aux communes.

Des contrôles ciblés ont déjà été menés au mois de janvier et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année dans les établissements publics présentant les risques les plus élevés, notamment dans les bars, clubs et discothèques.

Cela permettra d'évaluer l'efficacité des mesures début 2027, notamment en matière de répartition des compétences entre le canton, les communes et l'ECAP. Si nécessaire, de nouvelles adaptations pourront être décidées.

Les plus lus

«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Ce que l’on sait des liens multiples et opaques entre Epstein et la Russie
Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien
La Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Brigandage dans le canton de Vaud : quatre individus interpellés