L'ordonnance valaisanne sur les contrôles incendies est en cours de révision depuis l'automne 2025. Son contenu sera dévoilé encore cette année. Jusque-là, le drame du 1er janvier à Crans-Montana impacte diverses associations culturelles et sportives notamment.

La révision partielle se concentrera principalement sur les contrôles sur chaque type de locaux ou bâtiments, «avec des critères d'évaluation fondés sur une approche basée sur le risque» (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Depuis l'incendie du bar «Le Constellation», plusieurs manifestations ont dû être annulées ou ont vu leur voilure être réduite en Valais, afin de mieux se conformer aux règles de contrôle en matière d'incendie. Une situation qui interpelle bon nombre de députés valaisans.

«De nombreuses sociétés sont forcées d'annuler ou reporter la mise en œuvre de leur manifestation pour des raisons d'application des exigences légales», a explicité jeudi le chef du groupe du Centre du Valais romand, Nathan Bender. L'UDC du Valais romand avait déposé une interpellation similaire.

Contrôler à prioriser

Interpellé, le conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Stéphane Ganzer a admis cette situation, tout en précisant que les exigences du Canton en matière de contrôle incendie n'avaient pas été modifiées depuis le drame du bar «Le Constellation».

Par contre, «l'Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies sera modifiée dans la deuxième partie de l'année. Elle tiendra compte des préoccupations exprimées par les communes et ce Parlement lors de la session de mars. Puis, elle fera l'objet d'une consultation et sera soumise au Grand Conseil», en principe encore en 2026, a expliqué l'élu PLR.

«L'ordonnance révisée permettra de prioriser les contrôles à entreprendre pour les chargés de sécurité communaux. Un formulaire du rapport d'inspection, modifié, est en cours de finalisation», a-t-il dit.

Nouvelle directive

La révision partielle se concentrera principalement, par le biais d'une nouvelle directive concernant l'inspection des bâtiments, sur les contrôles sur chaque type de locaux ou bâtiments, «avec des critères d'évaluation fondés sur une approche basée sur le risque.»

Quatre catégories seront prises en considération: les bâtiments à risque élevé, moyen et fiable et ceux ne nécessitant qu'un autocontrôle.

Cette notion d'autocontrôle sera notamment élargie aux immeubles jusqu'à 30 mètres de haut, ainsi qu'aux complexes résidentiels, sans risque particulier. «Une analyse est en cours quant à la possibilité de facturation de certains de ces contrôles, à la demande des communes», a encore précisé Stéphane Ganzer.