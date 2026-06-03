  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

50'000 francs Contribution fédérale pour Crans-Montana : 90 décisions favorables

ATS

3.6.2026 - 15:09

Le soutien financier de 50'000 francs, décidé par les Chambres fédérales, en faveur des 115 blessés et des proches des 41 victimes du drame de Crans-Montana avance progressivement. Nonante décisions favorables de versement ont été rendues sur un total de 156.

Un incendie s'était déclaré dans le bar «le Constellation »le soir du Nouvel An.
Un incendie s'était déclaré dans le bar «le Constellation »le soir du Nouvel An.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 15:09

«Les paiements de la contribution de solidarité fédérale de 50'000 francs sont effectués au fur et à mesure du traitement des dossiers», précise mercredi après-midi l'Etat du Valais, répondant à une sollicitation de Keystone-ATS.

«Les autres cas n'ont pas encore pu être finalisés, certaines informations nécessaires à leur examen étant encore attendues de la part des personnes concernées. Dès que les dossiers seront complets, ils seront traités dans les meilleurs délais.»

Ayant déjà effectué une démarche identique lorsqu'il a choisi de verser 10'000 francs sous forme d'une contribution d'aide d'urgence, le Canton du Valais a été mandaté, par la Confédération, afin d'effectuer ce second versement, en son nom. L'Etat du Valais sera, ensuite, remboursé par la Berne fédérale.

Emoi en Valais. Drame de Crans-Montana: ce que l'on sait

Emoi en ValaisDrame de Crans-Montana: ce que l'on sait

Les plus lus

La Confédération rejette les accusations formulées par Washington
Baisse de fréquentation : la Migros va fermer quatre restaurants
Le zoo de Zurich euthanasie un éléphanteau
Encore un séisme à Paris : Aryna Sabalenka éliminée en quarts !
Anthony et Alain-Fabien condamnés à des amendes avec sursis
Avec «son» Mondial 2026, Gianni Infantino va-t-il tout perdre ?