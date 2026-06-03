Le soutien financier de 50'000 francs, décidé par les Chambres fédérales, en faveur des 115 blessés et des proches des 41 victimes du drame de Crans-Montana avance progressivement. Nonante décisions favorables de versement ont été rendues sur un total de 156.

Un incendie s'était déclaré dans le bar «le Constellation »le soir du Nouvel An. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les paiements de la contribution de solidarité fédérale de 50'000 francs sont effectués au fur et à mesure du traitement des dossiers», précise mercredi après-midi l'Etat du Valais, répondant à une sollicitation de Keystone-ATS.

«Les autres cas n'ont pas encore pu être finalisés, certaines informations nécessaires à leur examen étant encore attendues de la part des personnes concernées. Dès que les dossiers seront complets, ils seront traités dans les meilleurs délais.»

Ayant déjà effectué une démarche identique lorsqu'il a choisi de verser 10'000 francs sous forme d'une contribution d'aide d'urgence, le Canton du Valais a été mandaté, par la Confédération, afin d'effectuer ce second versement, en son nom. L'Etat du Valais sera, ensuite, remboursé par la Berne fédérale.