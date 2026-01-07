blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MATÉRIEL DE GUERRE : Les opposants à l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, approuvée par le Parlement fédéral, lancent leur référendum mercredi. Le projet vise à faciliter non seulement l'exportation mais aussi la réexportation de matériel de guerre. Cette décision rend possible la livraison d'armes suisses à des pays en proie à la guerre civile ainsi qu'à des régimes autoritaires, critiquent les socialistes, les Vert-e-s, le parti évangélique, le Groupe pour une Suisse sans Armée et des organisations non gouvernementales. Et d'avancer que, par la même occasion, cette modification ne permet pas de venir en aide à l'Ukraine.

UKRAINE : L'Ukraine doit poursuivre ses discussions avec les envoyés américains mercredi à Paris en vue d'un cessez-le-feu encore lointain avec la Russie, après avoir convenu la veille, aux côtés des Européens, d'un ensemble de garanties de sécurité pour Kiev. Dans une «déclaration de Paris», les 35 pays membres de la «coalition des volontaires», essentiellement européens, se sont accordés pour déployer une force multinationale en Ukraine et participer à une surveillance d'un cessez-le-feu sous «leadership» américain, une fois un accord de paix, toujours très hypothétique, trouvé avec la Russie.

CINÉMA : Le dernier adieu à Brigitte Bardot, icône française du cinéma devenue passionaria de la cause animale, décédée le 28 décembre à l'âge de 91 ans, se déroule mercredi à Saint-Tropez, en France. Le président français Emmanuel Macron sera absent, contrairement à la cheffe de l'extrême droite française Marine Le Pen. La cérémonie religieuse, sur invitation, doit débuter à 11h00 à Notre-Dame de l'Assomption, petite église du XVIe siècle. L'inhumation se déroulera dans l'intimité au cimetière marin, face à la Méditerranée. Après l'inhumation, un hommage ouvert à tous est prévu au Pré des pêcheurs.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : L'incendie tragique du bar «Le Constallation» à Crans-Montana (VS) la nuit du Nouvel An a fait naître un vaste élan de solidarité, écrivent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Les offres d'hébergement pour les proches des victimes du drame se multiplient sur les réseaux sociaux, de Sion à Zurich, en passant par Lausanne et Genève, ainsi qu'à l'étranger, comme à Montpellier, Lyon, Metz, Bruxelles, Namur ou encore Leipzig. Des établissements hôteliers se mobilisent aussi et mettent à disposition des chambres gratuites. L'incendie a fait 40 morts et 116 blessés. Parmi eux, 83 étaient toujours hospitalisés lundi dans différents hôpitaux suisses et étrangers, en France, Italie, Belgique et Allemagne.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Le conseiller national Benjamin Roduit (Centre/VS) fait un lien mercredi dans le Blick entre l'absence de contrôles contre le feu depuis 2019 dans le bar «Le Constellation» de Crans-Montana (VS), lieu d'un tragique incendie, et la pandémie de Covid-19. «Au cours des cinq années pendant lesquelles aucun contrôle n'a été effectué, le Covid a empêché de nombreux rassemblements», déclare l'élu valaisan. Il reconnaît cependant que cinq ans sans contrôles, c'est trop long. «La question est de savoir s'il y a suffisamment de moyens pour respecter toutes les exigences légales, non seulement en Valais, mais dans toute la Suisse».

DRAME DE CRANS-MONTANA : Un chirurgien du centre pour grands brûlés de l'hôpital universitaire de Zurich, Kim Bong-sung, se montre optimiste mercredi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung et le Bund quant au traitement des victimes de l'incendie tragique de Crans-Montana (VS). Beaucoup de blessés survivront, ajoute-t-il. «Sans entrer trop dans les détails, je peux dire que les jeunes patients ont nettement de meilleures chances, tant en termes de survie que de résultats du traitement». Il estime aussi «que nous pourrons leur offrir une bonne qualité de vie à long terme». L'incendie a fait 40 morts et 116 blessés. Plusieurs blessés sont hospitalisés à l'hôpital universitaire de Zurich, l'un des deux sites en Suisse pour les grands brûlés.

SANTÉ : Les défauts de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal) «ont tendance à s'accroître», estime mercredi dans Le Temps l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, qui s'était occupée de sa mise en œuvre en 1996. La LAMal est un «compromis entre les partisans d'une intervention plus directe de l'Etat et les tenants d'une solution plus libérale qui s'inspirait davantage d'une logique de marché», rappelle l'ancienne ministre de la santé. Si la loi «réalise nombre de ses promesses initiales» encore actuellement, «elle reste tiraillée entre ses contradictions idéologiques», relève Mme Dreifuss, pointant un pouvoir croissant des assurances maladie, la hauteur des franchises ou encore l'insuffisance des subsides aux assurés. La socialiste genevoise estime que la maîtrise des coûts de la santé «passe moins par la LAMal que par des réformes du système de santé».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : décès du dirigeant d'extrême droite français Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national. Il était né en 1928.

- Il y a 5 ans (2021) : décès du réalisateur britannique Michael Apted à l'âge de 79 ans. Il était célèbre pour sa série documentaire «Up» et son opus de la saga James Bond «Le monde ne suffit pas».

- Il y a 10 ans (2016) : décès du créateur de mode français André Courrèges. Il a marqué la mode des années 1960 avec des créations futuristes.

- Il y a 10 ans (2016) : décès du dessinateur de BD germano-suisse Hansrudi Wäscher. Spécialisé dans les récits de genre (chevalerie, pirates, science-fiction, etc.) il a réalisé des centaines d'histoires tout au long de sa carrière. Il est entré dans le livre Guinness des records en tant que dessinateur de BD allemand le plus productif.

- Il y a 20 ans (2006) : décès de l'alpiniste autrichien Heinrich Harrer, premier alpiniste à escalader la face nord de l'Eiger, dans les Alpes bernoises. Il est l'auteur du livre «Sept ans au Tibet», porté à l'écran par Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt dans le rôle principal.

- Il y a 70 ans (1956) : naissance de l'acteur américain David Caruso ("Les experts: Miami», «Jumeaux», «NYPD Blue").

Le dicton du jour

«S'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long».