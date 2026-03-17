Un certificat médical après dix minutes ? Il y a quelques années, une enquête de la RTS a attisé les doutes sur la valeur informative des certificats médicaux. Aujourd'hui, des politiciens demanderont un assouplissement du secret médical.

Le conseiller national PLR Philippe Natermod et la conseillère nationale PS Barbara Gysi. Image : Keystone / Imago blue News

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une enquête de la RTS a rendu public le fait que certains médecins établissaient des certificats médicaux après quelques minutes - parfois pour des patients totalement inconnus.

Le conseiller national PLR Philippe Nantermod demande donc un assouplissement du secret médical afin que les employeurs puissent mieux lutter contre les faux certificats médicaux.

Le Conseil fédéral estime que cette intervention est superflue et renvoie aux possibilités légales existantes.

Une vive opposition vient de la gauche : la conseillère nationale PS Barbara Gysi parle de méfiance envers le corps médical et d'un problème qui n'existe guère. Montre plus

Depuis des semaines, l'Allemagne discute pour savoir si les employés sont trop souvent malades - et si la politique a besoin de règles plus strictes pour les certificats médicaux. En Suisse aussi, ce débat dure depuis longtemps.

Il a été déclenché par une enquête de l'émission «Mise au point» qui avait surpris plusieurs médecins en train de délivrer à des inconnus, après à peine dix minutes, un certificat médical pour une maladie non justifiée. Certains certificats de maladie duraient dix jours, parfois même trente.

Philippe Nantermod monte au frond

Cela a alarmé le conseiller national radical Philippe Nantermod. Il y a quatre ans déjà, il avait demandé au Conseil fédéral un rapport sur l'ampleur réelle du problème en Suisse. Le gouvernement a suivi le mandat du Parlement, a consulté des médecins et des syndicats - et est arrivé à la conclusion que le problème était gérable.

Dans les coulisses du Palais fédéral, on a rapidement parlé d'une "expertise de complaisance" - une allusion aux prétendus certificats de complaisance dans les cabinets médicaux. Nantermod a cherché du soutien auprès de ses collègues de parti et a ainsi obtenu qu'une commission parlementaire dépose une nouvelle intervention à ce sujet.

L'intervention demande un assouplissement du secret médical

Celle-ci ne demande rien de moins qu'un affaiblissement du secret médical. Le Conseil fédéral doit examiner "toutes les mesures appropriées" pour lutter contre les certificats médicaux établis par négligence ou faux.

Concrètement, cela signifie que les médecins devraient être tenus de fournir des informations sur les restrictions de santé à la demande des employeurs ou des autorités sociales - dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la capacité de travail.

Objectif de l'intervention : les employeurs et les assurances sociales doivent être protégés contre les charges injustifiées. En outre, les employés malades doivent pouvoir être réintégrés plus rapidement.

Mais il est déjà quasiment décidé que les employeurs ne recevront pas d'informations sur les diagnostics ou les antécédents médicaux.

Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative

Le Conseil fédéral rejette l'idée. Il estime que les lois actuelles sont suffisantes - les employeurs peuvent déjà agir contre les certificats médicaux douteux, par exemple en demandant un examen par un médecin-conseil ou en obligeant à présenter un certificat dès le premier jour de maladie.

Le droit actuel permet également aux médecins de donner des informations sur la capacité de travail des personnes concernées avec leur accord. Le secret médical ne serait donc pas un véritable obstacle.

«Méfiance envers les médecins» : la gauche rejette l'initiative

La contradiction vient de la gauche. Interrogée, la conseillère nationale socialiste saint-galloise Barbara Gysi conteste le fait que les certificats de complaisance soient un problème répandu.

Le Conseil fédéral arrive à la même conclusion. Selon son rapport, de tels cas sont rares : Entre 1984 et 2024, il n'y a eu en moyenne que 1,66 condamnations par an en vertu de l'article 318 du code pénal - celui-ci punit les faux certificats médicaux et prévoit jusqu'à trois ans de prison ou une amende.

La socialiste Gysi critique en outre le fait que l'initiative vise à assouplir le devoir de discrétion vis-à-vis des employeurs et des autorités sociales. "Cela exprime une méfiance envers le corps médical", dit-elle.

Si l'intervention est approuvée aujourd'hui, le Conseil fédéral devra élaborer un projet de loi. Ensuite, le Parlement discutera à nouveau de la demande.

Dès que le Conseil national et le Conseil des Etats auront pris la même décision, un référendum pourra en outre encore être lancé contre cette mesure.