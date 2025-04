Coop va lancer une vaste offensive en Suisse romande !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

VOTATION FEDERALE : On en saura plus ce vendredi sur les budgets engagés par les différents partis en vue de la votation fédérale du 9 février dernier. Ce dimanche-là, les Suisses ont rejeté à près de 70% l’initiative «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires» qui exigeait que la consommation de ressources et l’émission de polluants par l’économie soient d’un niveau garantissant que les bases naturelles de la vie soient conservées.

MEDIAS : On connaîtra ce vendredi soir les lauréats des Swiss Press Award. La profession remet à cette occasion les prix aux journalistes auteurs des meilleurs textes, reportages, audio ou visio dans plusieurs catégories.

RELIGION : Le cercueil du pape François doit être fermé lors d'une cérémonie vendredi soir au Vatican. Le public ne pourra alors plus le voir. Les funérailles proprement dites auront lieu samedi matin, mais vendredi soir déjà, Mgr Charles Morerod, célébrera une messe diocésaine bilingue à Fribourg.

ENVIRONNEMENT : PlanetSolar doit concrétiser ce vendredi un nouveau projet. L'association prévoit la mise à l'eau du bateau PlanetSolar II sur le lac Titicaca, au Pérou, le plus haut lac navigable au monde.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 25 avril, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette date est l'occasion de souligner la nécessité d'investissements continus et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Elle a été instituée par les États Membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la Santé 2007. Toutes les informations sur le site de l'OMS:

Le 25 avril marque aussi la Journée internationale des délégués. Les représentants des États Membres sont au cœur des travaux de l’Organisation des Nations Unies. Sans eux, il n’y aurait personne pour négocier et coordonner des accords avec leur pays d'origine. Ils facilitent des rapprochements, tentent de trouver des compromis et incarnent, à ce titre, le multilatéralisme. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

DISTRIBUTION : La Coop prévoit d'ouvrir de nouvelles filiales à Genève, confie vendredi son patron Philipp Wyss dans un entretien à 24 heures et la Tribune de Genève. Pendant la pandémie, «les files d’attente étaient les plus longues devant les magasins genevois et tessinois». Le détaillant compte investir entre 350 et 400 millions de francs chaque année en Suisse romande, dans les restaurants, les Coop City ou encore les Jumbo. Elle prévoit de moderniser son centre à Crissier (VD), le plus grand en Suisse romande. En revanche, ouvrir les magasins 24h/24, comme le teste Migros, n'est pas à l'ordre du jour pour M. Wyss.

FEMINICIDE : Une motion de députés vert'libéraux fribourgeois demande que le canton de Fribourg fasse usage de son droit d’initiative «pour inviter les Chambres fédérales à intégrer le féminicide dans le Code pénal», rapportent vendredi La Liberté et le Courrier. Co-signé par des élus d'autres partis, le texte estime que le système actuel peine «à rendre visibles les homicides sexistes, à souligner leur dimension structurelle et à provoquer une véritable prise de conscience collective». La demande fait suite au drame d’Epagny survenu le 10 avril.

TRANSPORT FERROVIAIRE : Cargo Sous Terrain (CST) a repris du poil de la bête, selon la Neue Zürcher Zeitung. Son nouveau chef Christian Späth veut prendre plus de temps pour le projet de ligne de fret ferroviaire souterraine et corriger les négligences. Par le passé, on a omis d'intégrer les doléances des communes et des cantons concernés dans la planification. La Confédération a chargé CST d'examiner d'ici juin la faisabilité, la rentabilité et l'utilité économique du projet.

SANTÉ : Les médecins se plaignent de l'utilisation croissante d'ustensiles à usage unique, écrivent la Basler Zeitung, la Berner Zeitung /Der Bund et le Tages-Anzeiger. Rien qu'à l'hôpital universitaire de Zurich, un demi-million d'instruments à usage unique sont jetés chaque année dans le secteur ambulatoire. Les instruments finissent donc généralement dans l'usine d'incinération des déchets. En cause, la directive sur le recyclage des dispositifs médicaux dans les cabinets médicaux et dentaires. Les paragraphes rendent le retraitement d'un instrument plus coûteux que la fabrication d'un nouvel instrument.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : Décès l'écrivain suédois Per Olov Enquist ("Le médecin personnel du roi"). Il était né en 1934.

- Il y a 10 ans (2015) : Un tremblement de terre fait 9000 morts au Népal.

- Il y a 30 ans (1995) : Décès de la danseuse et actrice américaine Ginger Rogers, lauréate d'un Oscar en 1940 pour «Kitty Foyle». Elle avait formé dans les années 30 au côté de Fred Astaire le couple le plus élégant de l'histoire du cinéma. Elle était née en 1911.

- Il y a 50 ans (1975) : Premières élections libres au Portugal, un an jour pour jour après la Révolution des Oeillets.

- Il y a 80 ans (1945) : Assemblée constitutive de l'ONU.

- Il y a 80 ans (1945) : Le dictateur italien Benito Mussolini s'enfuit de Milan avec sa maîtresse Clara Petacci et quelques autres personnes pour échapper aux Alliés, ce qui est considéré comme la fin de la République sociale italienne et du fascisme en Italie.

- Il y a 80 ans (1945) : Naissance du musicien suédois Björn Ulvaeus, co-fondateur du groupe Abba.

Le dicton du jour

«Saint-Marc mouillé au petit jour,C'est de la pluie pour tout le jour»