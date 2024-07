Le Covid-19 regagne du terrain alors qu'un autre virus frappe la Suisse

Une vague de maladies envahit actuellement la Suisse, avec une forte présence de rhumes et de toux. Bien que le coronavirus soit l'une des causes principales, il n'est pas le seul responsable.

Rhume et toux : les rhinovirus en sont les principaux responsables. Maurizio Gambarini/dpa

Sven Ziegler

Cet été, de nombreux Suisses sont malades. Que ce soit au bureau ou en vacances, les éternuements et la toux se font de plus en plus fréquents.

Le coronavirus est l'une des causes de cette situation. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), le nombre de cas de Covid-19 confirmés en laboratoire a augmenté d'environ 50 % au cours des quatre dernières semaines. Interrogé par blue News, Simon Ming, porte-parole de l'OFSP, explique que cette hausse est due à deux facteurs principaux: d'une part, la diminution de l'immunité acquise par des infections précédentes, et d'autre part, les nouvelles variantes du virus, KP.2 et KP.3, qui présentent des mutations leur permettant de mieux échapper aux défenses immunitaires existantes.

Le nombre réel d'infections est difficile à déterminer, car les tests de Covid-19 sont de moins en moins utilisés, ce qui suggère que le nombre de cas non recensés pourrait être relativement élevé.

Un autre virus étonnamment actif

Malgré cette augmentation, les nouvelles variantes du virus ne semblent pas entraîner une forme plus grave de la maladie par rapport aux variantes Omicron précédentes. Le nombre d'hospitalisations reste très faible, précise Simon Ming.

Toutefois, le coronavirus n'est pas le seul à gagner du terrain: «Les rhinovirus sont actuellement très actifs», explique Simon Ming. «Nous pensons qu'ils sont responsables d'une part importante des maladies respiratoires actuelles.»

Les rhinovirus sont connus pour provoquer des rhumes et des refroidissements. En général, un rhume disparaît spontanément en une à deux semaines, bien que la toux puisse persister jusqu'à trois semaines. Habituellement, les infections par le rhume sont plus fréquentes durant la saison froide.

Le porte-parole de l'OFSP recommande de suivre les mesures de précaution habituelles. Il conseille de se laver régulièrement les mains, de tousser et d’éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du bras, de porter un masque si nécessaire, et d'éviter tout contact avec des personnes particulièrement vulnérables en cas de symptômes de refroidissement. Il est également essentiel de rester chez soi en cas de maladie.