Les cantons de Vaud et du Valais annoncent de nouvelles étapes pour sécuriser le Rhône dans le Chablais. Les travaux aux Iles des Clous vont démarrer entre Yvorne et Vouvry, tandis que la revitalisation du delta du Rhône est mise à l'enquête publique à Noville et Port-Valais.

Les cantons de Vaud et du Valais annoncent de nouvelles étapes pour sécuriser le Rhône dans le Chablais (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les Iles des Clous sont le théâtre du premier chantier bi-cantonal du projet de la 3e correction du Rhône. Il va démarrer par des travaux forestiers, des fouilles archéologiques et des sondages géotechniques. Ceux-ci visent à mieux connaître la qualité des sols et du sous-sol avant de lancer les travaux suivants, indiquent vendredi les autorités cantonales.

Le chantier complet s'étalera ensuite jusqu'à l'horizon 2029-2030. Il comprend l'assainissement d'une ancienne décharge, l'élargissement du Rhône, la consolidation de la digue valaisanne, ainsi que la construction d'une nouvelle digue côté vaudois. La revitalisation du Grand Canal et de l'étang de Versvey est également prévue.

Montant de ce chantier: 113 millions de francs. Comme pour les autres mesures prévues dans le Chablais, les deux cantons participent à hauteur d'environ 20% chacun, tandis qu'une subvention fédérale de 55 à 60% est attendue. Le solde, soit entre 2 à 3%, sera pris en charge par les communes.

Le chantier des Iles des Clous, couplé à celui aux Grandes Iles, fait partie de la Mesure prioritaire Chablais (MP Chablais), l'un des projets majeurs de la 3e correction du Rhône. La MP Chablais couvre un tronçon fluvial d'environ 15 km situé entre les communes de Bex/Massongex et le secteur d'Aigle/Vouvry.

Revitaliser le delta du Rhône

Parallèlement au lancement du chantier des Iles des Clous, les autorités cantonales mettent à l'enquête publique la revitalisation du delta du Rhône sur les communes de Noville (VD) et Port-Valais (VS). Il est prévu que le fleuve, actuellement canalisé jusqu'à son arrivée dans le Léman, retrouve une embouchure naturelle. Les travaux visent à créer de deux nouveaux bras en rive droite, à l'aval de la passerelle des Grangettes.

Ces aménagements permettront notamment de «restaurer la richesse écologique du site, de renforcer la protection de la population contre les inondations, et d'améliorer l'accueil du public dans les espaces riverains du Rhône dans cette zone», poursuit le communiqué. Le coût de ces travaux se monte à 52 millions de francs. En raison de son importance en matière de revitalisation, la mesure bénéficie d'un soutien supplémentaire de la Confédération à hauteur de 75-80%. Les cantons prendront en charge le solde, déduction faite des participations communales.

Nouvelle digue

Les deux cantons ont également annoncé vendredi que le chantier de la nouvelle digue aux Grandes Iles, sur les communes de Bex et Ollon, s'était achevé fin 2025. Les travaux, qui ont démarré en septembre 2023 et coûté 12 millions de francs, constituaient «une première étape» de protection de la zone industrielle d'Aigle, située en aval.

Evoquant la fragilité de l'ancienne digue, les autorités relèvent que cette construction permettra de «mieux contenir les eaux en cas de crue, réduisant ainsi les risques de dégâts considérables.» Elles ajoutent que des espaces ont été aménagés le long de la digue pour le public.