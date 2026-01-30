  1. Clients Privés
Votation du 8 mars Les cantons jugent possible de corriger la pénalisation du mariage sans réforme majeure

ATS

30.1.2026 - 13:15

La pénalisation du mariage peut être corrigée sans réformer complètement le système, estiment vendredi les cantons. Ils rejettent l'imposition individuelle en votation le 8 mars, jugée trop radicale.

Pour le président de la CdC, Markus Dieth, les conséquences de la réforme sont incertaines (archives).
ATS
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 13:15

30.01.2026, 13:24

Dix cantons ont saisi référendum cantonal, le deuxième de l’histoire, contre cette réforme. Pour Markus Dieth, président de la Confédérence des gouvernements cantons (CdC), c'est «une preuve de la gravité de la situation. Il ne s'agit pas de questions de détail, mais de réserves fondamentales».

Ce projet est disproportionné, crée de nouvelles inégalités et engendre des coûts importants, estime la CdC. Le changement de système est problématique sur le plan du fédéralisme. Pourtant, une solution pragmatique aurait suffi.

Et de rappeler que les cantons ont déjà trouvé des solutions pour éliminer la pénalisation du mariage.

