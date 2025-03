Corruption, chaos, licenciements - voilà ce qui attend Pfister dans l'arène

Le nouveau conseiller fédéral s'appelle Martin Pfister. Après l'élection, c'est la grande tâche qui l'attend : en tant que chef désigné du DDPS, des affaires de corruption, des problèmes d'armée et une lutte de pouvoir au sein du Conseil fédéral l'attendent.

Le conseiller fédéral nouvellement élu Martin Pfister prête serment immédiatement après son élection par l'Assemblée fédérale réunie. Image : Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Il y a quelques semaines encore, personne n'aurait parié sur ce résultat : le nouveau conseiller fédéral du Centre s'appelle Martin Pfister. Moqué au début comme un candidat alibi, le conseiller d'Etat zougois de longue date a nettement dépassé le conseiller national saint-gallois Markus Ritter, qui dispose d'un excellent réseau au Palais fédéral.

Ainsi, pour la première fois depuis 22 ans et le départ de Kaspar Villiger, la Suisse centrale est à nouveau représentée au gouvernement national. «Il est temps», a récemment déclaré Pfister à ce sujet dans une interview accordée à blue News.

Mercredi, l'homme de 61 ans est frénétiquement fêté par sa famille, son parti, son canton ainsi que sa commune natale de Baar. Dès aujourd'hui, son agenda devrait toutefois être très chargé : sa prédécesseure Viola Amherd n'est en poste que jusqu'à fin mars. Martin Pfister n'a donc que quelques semaines pour se familiariser avec les dossiers.

Le nouveau magistrat sera soutenu dans cette tâche par la Chancellerie fédérale. La préparation implique qu'un nouveau membre du Conseil fédéral doit abandonner son activité professionnelle. A Zoug, il faudra en conséquence procéder à des élections de remplacement pour le siège de Pfister au Conseil d'Etat.

De nombreux chantiers au DDPS

Il est pratiquement certain que Martin Pfister reprendra également le DDPS de Viola Amherd. Cela ne sera toutefois officiel que vendredi, lorsque le Conseil fédéral décidera de la répartition des départements.

En tant que nouveau chef du DDPS, Pfister ne manquera certainement pas de défis. Une demi-douzaine de projets clés de l'armée sont en proie à de graves problèmes. De plus, le chef de l'armée Thomas Süssli et le chef des services secrets Christian Dussey ont récemment démissionné. Pfister devra donc prendre rapidement des décisions importantes en matière de personnel.

A cela s'ajoute le scandale de corruption qui entoure le groupe d'armement Ruag, propriété de la Confédération. Le Contrôle fédéral des finances a rendu public dans un rapport des lacunes flagrantes dans la culture de l'entreprise et du département. Dans les mois à venir, Martin Pfister sera également jugé sur sa capacité à améliorer la conformité des procédures.

Un virage à droite au Conseil fédéral ?

Un autre grand défi pour le nouveau conseiller fédéral du centre sera de se familiariser le plus rapidement possible avec les mécanismes et les pièges de la Berne fédérale. C'est en ce sens également décisif pour obtenir des majorités au Conseil fédéral. Selon les dires, cet organe était dernièrement gouverné par un bloc de quatre partis bourgeois : Karin Keller-Sutter et Albert Rösti tiennent les rênes, Ignazio Cassis et Guy Parmelin suivent le mouvement.

En tant que conseiller fédéral, Martin Pfister ne devrait pas divulguer de secrets. La situation est évidemment différente lorsqu'il joue de l'instrument correspondant avec sa Guggenmusik. Photo : Keystone

D'autant plus que de nombreuses exigences ont déjà été exprimées par le Parlement le jour des élections. Ainsi, les Verts considèrent que la protection de l'environnement et la justice sociale sont menacées. La raison: avec Martin Pfister, le Conseil fédéral se déplace encore plus vers la droite : «Il nous a dit qu'il veillerait à ce que nous ayons un accès à lui et que nous puissions déposer nos demandes», déclare le conseiller national des Verts Balthasar Glättli à blue News.

«La neutralité est importante»

Selon la coprésidente Mattea Meyer, le PS souhaite que Pfister prenne position en faveur des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la démocratie. Il doit être un adversaire de Trump et de Poutine et regarder de près comment on en est arrivé au chaos dans l'armée.

Et le président de l'UDC Marcel Dettling conseille au nouveau conseiller fédéral dans l'interview de la SRF, avec un sous-entendu d'avertissement, de ne pas attirer les conflits étrangers en Suisse. «La neutralité est importante», dit Dettling. Pfister devrait «rétablir la sécurité».

Il faut le répéter ici : les défis ne manquent pas pour Martin Pfister. Pourtant, peu après son élection, il déclare : «J'ai très envie de diriger le DDPS». Et tout le monde à Berne est d'accord sur un point : on peut faire confiance à Pfister pour remettre le département sur les rails.

Plus de vidéos sur le sujet