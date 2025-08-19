Une des quatre recrues hospitalisées mercredi dernier après un exercice à cause d'un coup de chaleur est actuellement encore à l'hôpital. Les trois autres soldats ont rejoint la troupe.

(Photo d'archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parmi les personnes sorties de l'hôpital se trouve la recrue qui avait dû être placée temporairement dans un coma artificiel, a déclaré mardi à l'agence de presse Keystone-ATS le porte-parole de l'armée Stefan Hofer

Les quatre recrues avaient participé à une course d'orientation à Isone (TI). L'exercice s'est déroulé conformément aux prescriptions, affirme l'armée.

De la nourriture et des boissons étaient à disposition aux différents postes. L'armée assure prendre l'incident très au sérieux et veut à l'avenir organiser de tels exercices plutôt tôt le matin ou tard le soir.